Тонкости закупок строительных работ по 44-ФЗ

Работы в сфере строительства – самый востребованный предмет закупок на специализированных электронных площадках. Каждый день появляется большое количество заказов по ремонту, реконструкции, строительству объектов, и существенная их доля финансируется из средств федерального бюджета. Эффективное участие в процедуре таких закупок предполагает хорошее знание заказчиками и подрядчиками тонкостей регулирующего законодательства.

Основными нормативными актами данной сферы деятельности является Федеральный закон № 44-ФЗ, Градостроительный кодекс РФ, Постановления Правительства РФ № 615 от 01.07.2015 и № 99 от 04.02.2015, разъяснения ФАС и некоторые другие.

Способы осуществления закупок

Среди законодательно установленных вариантов закупок работ, связанных со строительством, можно выделить:

Электронный аукцион – самый распространенный способ определения подрядчика для подобных работ. Популярность аукциона связана с его легкостью реализации, возможностью проведения, за исключением работ с уникальными, опасными объектами. Открытый конкурс. Применяется в тех случаях, когда нельзя проводить аукцион, а именно при принадлежности объекта работ к специальным категориям, указанным выше. При этом начальная цена работ не должна быть свыше 150 миллионов рублей для государственных нужд и 50 миллионов рублей для муниципальных нужд. Запрос котировок. Этот способ может использоваться при начальной стоимости работ не более 500 тысяч рублей. Запрос предложений. К этому способу прибегают в случае, когда конкурс отменен или одностороннем расторжении договора с его победителем. Конкурс с ограниченным участием. Закупка этим способом проводится в отношении сложных, уникальных объектов. Начальная стоимость работ при этом должна умещаться в диапазоне от 50 до 150 миллионов рублей. С единственным поставщиком. Этот способ определения подрядчика допустим при невысокой стоимости работ – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Требования к участникам

44-ФЗ детально регламентирует требования к участнику торгов. Эти требования едины для всех участников закупок любых строительных работ. В некоторых случаях дополнительно предъявляется требование к допуску СРО, которое обязательно фиксируется в документации.

Часто заказчик требует подтверждение необходимой квалификации участника, например в виде копий уже исполненных подрядчиком контрактов и так далее.

При конкурсе с ограниченным участием подрядчик обязан также подтвердить опыт выполнения аналогичных работ, приобретенный за последние три года, а также право собственности на необходимую для выполнения работ технику и наличие специалистов с необходимым уровнем квалификации.

Возможные сложности

Закупки такого рода традиционно выделяются огромным объемом и высокой стоимостью контрактов. По этой причине заказчик должен очень внимательно относиться к подготовке документации, а подрядчик, в свою очередь, хорошо изучить ее перед подачей заявки.

Правильным решением станет посещение участником места проведения работ перед заключением контракта. Важно учитывать и наличие четких требований к используемым в работе строительным материалам.

Документация по закупке должна представляться в откопированном варианте. Если даже один из документов не подлежит копированию, то можно направить жалобу в ФАС на предмет наличия признаков состава административного правонарушения.

