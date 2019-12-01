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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Коммерческая недвижимость » Инвестирование в недвижимость Турции

Инвестирование в недвижимость Турции

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Турецкий рынок недвижимости удивляет потенциальных инвесторов не только темпом роста и адекватными ценами на объекты, но также и разнообразием видов

Инвестирование в недвижимость Турции

Инвестирование в недвижимость – это депозитирование финансовых ресурсов в объекты жилой, коммерческой недвижимости (на этапе строительства, так и в завершенные), нацеленные на результат в виде перспективы получения дохода.

Вариант инвестирования финансовых ресурсов в недвижимость Турции становится все более распространенным вариантом защиты и приумножения капитала не только среди людей с высоким уровнем доходов, но и среди обычных граждан нашей страны, чей доход не превышает средних показателей. Каждого из них влечет перспектива получить инвестиционную прибыль, которая бывает двух типов:

  • Прибыль в виде арендной платы, от потенциальных съемщиков апартаментов (наиболее стабильный источник получения пассивного дохода);
  • Прибыль, получаемая в результате перепродажи недвижимости.

Интерес к недвижимости Турции растет в удивительной геометрической прогрессии, как со стороны туристов, так и со стороны желающих получить вид на ПМЖ в этом государстве, после приобретения квартиры, или дома. В любом случае, инвестирование в недвижимость в Турции, практически, всегда окупается. Этому способствуют и уникальный климат и туристическая ориентированность страны, но также и стабильно растущая экономика.

Что предлагает турецкий рынок потенциальному инвестору

Турецкий рынок недвижимости удивляет потенциальных инвесторов не только темпом роста и адекватными ценами на объекты, но также и разнообразием видов недвижимости, в которые можно вложить свой капитал:

  • Недвижимость на этапе строительства: интересует тех инвесторов, кто желает получить прибыль от последующей перепродажи объекта по более высокой цене;
  • Коммерческая недвижимость: интересна для инвесторов, который планируют сдавать в аренду помещения;
  • Жилые объекты: не всегда приобретается для собственного использования.

Многие инвестируют в строящиеся объекты, а после завершения всех работ – либо продают, либо сдают в аренду.

Как Вы сами видите, рынок недвижимости в солнечной и гостеприимной Турции радует потенциальных инвесторов разнообразием, качеством построенных объектов, и, конечно же, сравнительно доступной ценой!

Новые инвестиционные проекты в Турции

Конкурентоспособные строительные компании Турции предлагают эвентуальным инвесторам действительно интересные, соответствующие всем строительным требованиям и современным тенденциям объекты недвижимости. И среди всего разнообразия вариантов, выделяются комплексы Yenisey от одноименной строительной компании. У них масса внушительных преимуществ:

  • Расположение: на морском побережье (всего 200 м расстояние до моря);
  • Близкое расстояние от комплекса до центра Алании;
  • Небольшое расстояние до ближайшего аэропорта;
  • Современная планировка, возможность приобрести квартиру формата «все включено» - с ремонтом, мебелью, техникой и даже текстилем.

Инвестирование в перспективную недвижимость от застройщика Yenisey – это экономически выгодный вариант капиталовложения, которые обязательно принесет последующую желаемую прибыль.

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