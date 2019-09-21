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» » » В Петербурге набирает обороты тренд на эко-недвижимость

В Петербурге набирает обороты тренд на эко-недвижимость

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Опубликовал: demidov
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Фото:
vk.com
Эксперты петербургского рынка недвижимости обсудили спрос на «зеленую» недвижимость.

Специалисты строительной сферы в рамках конференции «Зеленый город – зеленое строительство» обсудили актуальный сегодня тренд на эко-недвижимость. Как рассказал модератор встречи, специалист по фасадным и интерьерным решениям компании ETC projects Максим Воробьев, за последние 7 лет в Петербурге выросло число девелоперов, сознательно участвующих в формировании экосистемы города.

В Петербурге набирает обороты тренд на эко-недвижимость
Первым в России жилым комплексом, прошедшим эко-сертификацию по системе BREEAM еще в 2015 году, стал ЖК «Триумф Парк» в Московском районе. Со временем создание экологичной среды для жизни и работы горожан стало устойчивой тенденцией.
Так, в прошлом году международный платиновый сертификат по системе LEED получил флагман рынка коммерческой недвижимости «Лахта Центр». По словам начальника управления по проектированию объекта Юлии Гуляк, это является бесспорным достижением – в России ранее еще никто не сертифицировал такое крупное здание. При возведении небоскреба применялось множество современных «зелёных» строительных технологий, поэтому свой статус он получил оправдано.
В Петербурге набирает обороты тренд на эко-недвижимость
В целом весь Приморский район, где возвели «Лахта Центр», считается одной из лучших в плане экологии территорий. Вблизи новой петербургской доминанты также немало проектов, делающих ставку на окружающую среду. Комплекс бизнес-класса «Лахта Парк» позиционируется как апартаменты для желающих жить экологично, уютно, рационально и безопасно. Территория комплекса может похвастаться обилием зелени, а в шаговой доступности расположены Юнтоловский заказник, Лахтинский разлив и Парк 300-летия Петербурга. Чистый воздух и красивые природные виды – одно из весомых преимуществ комплекса.
Среди зеленых массивов Приморского района также расположился комплекс бизнес-класса «Лахта Плаза». Кроме того, он имеет выход к Финскому заливу, на последнем этаже зданий комплекса расположены апартаменты с террасами, с которых открываются потрясающие видовые характеристики. При его постройке использовались современные архитектурные решения, а также современные энергосберегающие и безопасные материалы.
Стоит упомянуть необычный проект Veda Village в Красногвардейском районе. Это комплекс для вегетарианцев, на территории которого запрещено мусорить, курить, есть мясо и употреблять алкоголь. При возведении зданий не было вырублено ни одного дерева – растения пересадили в другие места. На экологию также сделали ставку застройщики малоэтажного жилого комплекса «Коломяги Эко». На сегодня в процессе эко-сертификации находятся ЖК «Аист» и ЖК «Артхаус».
В Петербурге набирает обороты тренд на эко-недвижимость
Как озвучили участники конференции, эко-проекты – это не только использование энергосберегающих технологий или озеленение территорий. Эксперты подчеркивают, что важна комплексность эко-подхода в строительстве, только тогда потребитель будет готов вкладывать деньги в «зеленый» проект. «Покупатели больше не ведутся на красивые рендеры. Потребителям нужны качественно благоустроенные общественные пространства, а городу - комплексная стратегия развития», – отмечают они. При этом, используя экологичные технологии, компании меняют отношение общества к природным ресурсам и задают тренд на «зеленое» строительство.

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