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Как выбрать полиуретановые колеса

0
59
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
timol.com.ua
Полиуретановые колеса и ролики получили широкое распространение на сегодняшний день, так как являются очень популярными и полезными материалами на сегодня.

Как выбрать полиуретановые колеса

Полиуретановые колеса и ролики http://www.timol.com.ua/roliki-i-kolesa получили достаточно широкое распространение на сегодняшний день, так как являются очень популярными и полезными материалами на сегодня. Важно знать и обо всех общих правилах, которые позволяют сделать покупку колес наиболее удачной. Безопасность и удобство обращения с тележкой зависят от выбора наиболее подходящего колеса. Выбор колес должен производиться в соответствии со следующими основными правилами.

Всегда следует рассчитывать минимальную грузоподъемность, необходимую для обеспечения безопасного обращения. Она определяется весом груза, его характером (твердым или жидким) и конкретной тарой тележки. Также всегда выбирайте рекомендуемую серию колес для определенного типа пола (характер и состояние пола), а затем выберите только рекомендуемые категории для окружающей среды (температура, влажность, агрессивные химические вещества). Важным показателем являются и размеры колес (диаметр и ширина шины), обладающие минимальной требуемой пропускной способностью, чтобы гарантировать легкость движения в зависимости от типа использования: статическое использование, ручное движение, буксируемое механическое движение или же самодвижущееся движение.

Особенности покупки полиуретановых роликов

Важно знать, что каучуковые полиуретаны обычно используются из - за высокопроизводительных свойств, таких как стойкость к истиранию, сопротивление раздиру и способность выдерживать нагрузку. Эти необычные свойства обеспечивают экономичные альтернативы для многих промышленных применений, уменьшая время простоя в технологических процессах. Затраты на оборудование также являются основным фактором. Поскольку полиуретаны являются отлитым материалом, оснастка может быть весьма недорогой по сравнению с массивными конструкциями, необходимыми для сжатия резины или литья пластмасс под давлением.

Важно знать, что главным преимуществом литых полиуретанов над резиной является их стойкость к истиранию, сочетание высокого сопротивления раздиру и высокий модуль упругости - вот что дает полиуретанам это преимущество. Другие преимущества включают в себя значительно более низкие затраты на формование, гораздо более широкий диапазон дюрометров, стойкость к озону и также могут быть пигментированы различными цветами. Наличие набора цветов допускает цветовое кодирование деталей.
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