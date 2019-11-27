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Питерец.ру » Статьи » Высокие технологии » «Ситилинк» улучшает сервис и расширяет ассортимент для сохранения лидерства на рынке

«Ситилинк» улучшает сервис и расширяет ассортимент для сохранения лидерства на рынке

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
citilink.ru
«Ситилинк» улучшает сервис и расширяет ассортимент для сохранения лидерства на рынке

Агентство Data Insight провело исследование онлайн-рынка бытовой техники и электроники совместно с разработчиком корпоративных приложений SAP. По данным отчета, за период июль 2018-июнь 2019 доля федерального дискаунтера «Ситилинк» на российском рыке составила 23%.

Согласно данным исследования, в интернет-магазинах бытовой техники и электроники было оформлено 39,1 миллионов заказов на сумму 368 миллиардов рублей. Количество заказов увеличилось на 16%, а средний чек – на 5% по сравнению с прошлым годом.

Аналитики компании «Ситилинк» также отмечают рост основных показателей продаж за аналогичный период. Количество заказов в интернет-магазине «Ситилинк» выросло на 23%. Общий оборот компании вырос на 23,8%, оборот по сайту – на 21,4% и составил 60,3 млрд рублей.

Наибольшей популярностью онлайн-шопинг пользуется у аудитории в возрасте от 25 до 34 лет – 39% пользователей сайта. Соотношение женской и мужской аудиторий – 30% к 70%. Трафик на сайт интернет-магазина вырос почти на 46%, мобильный еще значительнее – более чем на 83%.

«Рост количества покупок, осуществляемых онлайн, – это общая позитивная тенденция рынка. Качественные виртуальные витрины, привлекательные цены, множество способов доставки и оплаты стимулируют рост онлайн-ретейла. Мы продолжим усиливать свои позиции в продажах, улучшая сервис и расширяя ассортимент для сохранения лидерства на высококонкурентном российском рынке», – комментирует Александр Лозовский, директор розничной сети «Ситилинк».

Исследование Data Insight при поддержке SAP было проведено с учетом статистики по количеству заказов и объему продаж, основанных на данных по 126 магазинам, которые вошли в ТОП-1000 российских интернет-ретейлеров за период 07.2018-06.2019 г. по числу заказов.

О КОМПАНИИ «СИТИЛИНК»

«Ситилинк» – это торговая интернет-площадка citilink.ru, более 130 магазинов-складов (в том числе и площадью свыше 5 тысяч квадратных метров), около 500 пунктов выдачи товаров «Ситилинк-мини», которые представлены более чем в 360 городах России. Все магазины «Ситилинк» оборудованы терминалами для самостоятельного оформления заказов, кассами оплаты и окнами выдачи товаров. Сall-центр компании работает 7 дней в неделю и оказывает круглосуточную поддержку покупателям. Количество визитов на www.citilink.ru в сутки – 850 000 человек.

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