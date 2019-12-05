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Аналитики компании «Ситилинк» считают успешной акцию «Черная пятница»

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
vk.com
Аналитики компании «Ситилинк» считают успешной акцию «Черная пятница»

Электронный дискаунтер «Ситилинк» подводит предварительные итоги акции «Черная пятница». Распродажа проходила с 15 ноября до 1 декабря 2019 года: в этот период покупателям были доступны 3,5 тысячи наименований товаров со скидкой от 5% до 50%. Специальное предложение распространялось на ноутбуки, компьютеры, смартфоны, планшеты, телевизоры, крупную и мелкогабаритную бытовую технику, а также на устройства из категорий «Автомобильная электроника», «Красота и здоровье», «Гаджеты для спорта и хобби», аксессуары и другие.

Покупатели приобретали товары по специальной фиксированной цене, а также использовали специальный промокод. Аналитики компании «Ситилинк» составили промежуточный рейтинг самых популярных категорий товаров по итогам акции, ими стали: 

· Ноутбуки;

· Смартфоны;

· Красота и здоровье;

· Автомобильная электроника;

· Компьютерные аксессуары.

В топ-10 городов-лидеров по продажам в дни проведения распродажи (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) вошли: Нижний-Новгород, Волгоград, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Казань, Саратов, Краснодар, Екатеринбург и Воронеж.

«Результаты продаж в «Черную Пятницу» показали, что наши покупатели хорошо ориентируются в специальных предложениях и выбирают весьма выгодные варианты. Трафик на сайт вырос в 2 раза. По некоторым категориям товаров зафиксирован взрывной рост продаж, а общее число заказов по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем на 90%», – комментирует Александр Дедов, директор по маркетингу компании «Ситилинк».

О КОМПАНИИ «СИТИЛИНК»

«Ситилинк» – это одноименная торговая интернет-площадка citilink.ru, более 130 магазинов-складов (в том числе и площадью более 5 тысяч квадратных метров), порядка 500 пунктов выдачи товаров «Ситилинк-мини», которые представлены более чем в 360 городах России. Все магазины «Ситилинк» оборудованы терминалами для самостоятельного оформления заказов, кассами оплаты и окнами выдачи товаров. Сall-центр компании работает 7 дней в неделю и оказывает круглосуточную поддержку покупателям. Количество визитов на www.citilink.ru в сутки – 850 000 человек.

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