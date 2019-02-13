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» » » Выкуп автомобилей

Выкуп автомобилей

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Тратить время и силы на продажу машины хотят не все.

Тратить время и силы на продажу машины хотят не все. Некоторым владельцам проще воспользоваться услугами организаций по быстрому выкупу. Там они сразу получают выплаты, не нужно ждать пока машину купят. Но цены ниже и есть вероятность нарваться на мошенников.

Срочный выкуп автомобилей

На покупку новой машины, первичный взнос за ипотеку или другие нужды могут потребоваться деньги. Не всегда их легко найти. Обратиться в организацию по срочному выкупу машин один из способов быстро достать денежные средства. Оценка автомобиля онлайн, платят сразу наличными или с помощью перевода. Часто в такие организации обращаются владельцы битых машин. Потому что там выкупают их поврежденный транспорт.

Срочным выкупом автомобилей занимается большое количество компаний. Они предлагают выгодные условия. Но некоторые из них мошенники. Поэтому при выборе организации надо почитать отзывы, пользоваться услугами проверенных компаний с хорошей репутацией.

Трейд ин

Автолюбитель, который решил сменить свою машину на новую может воспользоваться услугой трейд ин. Такая сделка происходит официально. Значит, человека не обманут. Сумму, которую клиент получит за предыдущую машину можно потратить на первоначальный взнос по кредиту. Покупка, продажа, оформление кредита происходят в одном месте. Это экономит время и силы клиента.

Порядок проведения процесса оценки машины:

1. оценка внешнего вида машины специалистом;

2. указание примерной стоимости, происходит это сразу на том же месте (не все клиенты соглашаются с ценой, но она соответствует рыночным расценкам);

3. диагностика машины, выявление скрытых дефектов;

4. окончательная стоимость.

На диагностику уходит несколько дней, если сервис мало загружен она может быть проведена в тот же день.

Благодаря, трейд ин есть возможность купить авто с пробегом в дилерских центра. Машина приобретает дополнительную гарантию качества. Покупатель может получить кредит на специальных условиях. Они зависят от модели машины. На официальном сайте дилера имеется раздел с бывшими в употреблении автомобилями. Там в режиме онлайн легко подобрать подходящее транспортное средство.

Обращаться нужно только в проверенные организации по выкупу автомобиля. Это уменьшит риск потери денег. В дилерских центра есть услуга трейд ин. Она действует при покупке нового автомобиля. Эта услуга позволяет продать машину с пробегом в дилерском центре. Вырученные деньги можно внести, как первоначальный взнос по кредиту.

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