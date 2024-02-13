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Питерец.ру » Общество » Черный список блогеров появится в России

Черный список блогеров появится в России

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Общественная палата намерена создать черный список блогеров, которые продолжают вести свои каналы на американском видеохостинге YouTube.

Общественная палата РФ создаст черный список российских блогеров – в него войдут те, кто по-прежнему ведет YouTube-каналы.

«Общественная палата сейчас в том числе начинает работать над черным списком блогеров, работающих на платформе YouTube. Мы его опубликуем, потому что это люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры», — сообщил первый зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Такой список станет частью программы по стимулированию перехода блогеров на отечественные соцсети, которую запускает ОП.

«И здесь свое слово должны сказать законодатели, потому что, раз не переходите на наши платформы, значит вы хотите скрыть свои доходы, либо по глупости, либо по привычке, либо ведете вражескую деятельность», — подчеркнул Малькевич, добавив, что сегодня также необходимо продумать комплекс мер по мотивации лидеров мнений к переходу на российские соцсети. 

Главной мотивацией для перехода блогеров на отечественные площадки является активное развитие этих платформ, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. 

«Российские ИТ-компании сегодня занимают лидирующие позиции у русскоязычной аудитории, мы по-настоящему можем противостоять глобальным зарубежным корпорациям, которые в 2022 году открыли свое лицо и истинное отношение к пользователям. В частности, активно развивается отечественная соцсеть «ВКонтакте», которая впервые за последние годы обошла по популярности среди авторов запрещенный в России Instagram, вышел на достойные показатели Rutube, который пусть и не стремится стать аналогом YouTube, но уже успешно преуспевает в привлечении аудитории. На мой взгляд, российские блогеры должны и сами хотеть помочь развивающимся отечественным площадкам, переводя туда свой контент и аудиторию, привлекая рекламодателей. Только совместными усилиями можно добиться того, чтобы российские соцсети по уровню развитости и общей комфортности для пользователя ничем не уступали зарубежным. А это сейчас крайне важно – как уже неоднократно обсуждалось, тот же YouTube давно заслужил блокировки в России, однако решиться на этот шаг во многом не позволяет его огромная популярность в нашей стране и отсутствие полноценного аналога», - отметил депутат. 

При этом насильно ограничивать работу блогеров на зарубежных площадках также не стоит, уверен Антон Немкин.

«В частности, это касается тех лидеров мнения, кто специализируется на общественно-политической повестке и изо всех сил старается донести до западной аудитории правду, разбавляет море фейков и деструктива фактами, официальной информацией. Их работу тоже стоит уважать, потому что России было, есть и будет важно продолжать диалог с миром», - сказал парламентарий.

Особенно это важно на фоне того, что YouTube не так давно провел очередную волну веерных блокировок аккаунтов российских средств массовой информации. Теперь под удар попали новостные каналы в регионах России - 19 каналов региональных филиалов телекомпании ВГТРК.

«Это, безусловно, политическая цензура, которая уже стала повседневной нормой для американских платформ. И во многом она спровоцирована растущим общественным запросом на объективную информацию, в том числе в зарубежных странах», - подчеркнул Антон Немкин.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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