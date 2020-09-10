В Петербурге разрешили открыть молодежные учреждения

Городские молодежные учреждения открываются с 12 сентября в связи с последними изменениями, внесенными в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Заниматься в молодежных центрах могут ребята от 18 лет и старше, а для молодежи младше 18 лет разрешаются занятия на улице.

В связи с этим Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями разработал паспорт безопасности молодежных учреждений Санкт-Петербурга, который размещен на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства (https://www.crpp.ru/info/koronavirus ).

Учреждения могут выполнить все требования и получить QR-код.

Так, на входе сотрудникам и молодежи будут измерять температуру, в помещениях разместят дозаторы с антисептиками, помещения и все поверхности будут дезинфицироваться, нанесут специальную разметку для соблюдения социальной дистанции 1,5 м.

«Все очень соскучились по живому общению, и мы действительно ждали открытия молодежных центров. Это отличная возможность, узнать, может у вас в доме или в соседнем дворе находится такой центр, где можно бесплатно заниматься спортом, театральным искусством и самыми разными интересностями. Кстати, найти все учреждения молодежные можно на сайте мыпетербург.рф, профильтровав по интересам или геолокации», - комментирует Юлия Аблец, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Напомним, сегодня в Петербурге 334 молодежных учреждения. Они размещены во всех районах города. Можно поучаствовать в мастер-классах, попробовать себя в восточных единоборствах, проверить физическую подготовку на спортивных снарядах, изучить парочку модных танцевальных движений или классических балетных па. Каждый может показать себя и посмотреть на других экстремалов на оборудованных профессиональных площадках, развернуть нешуточный шахматный бой с лучшими игроками или получить ценные советы по визажу, освоить кройку и шитье, записаться на курсы иностранных языков, журналистики, научиться играть на гитаре и многое другое. При этом все абсолютно бесплатно.