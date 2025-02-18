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Питерец.ру » Культура » Выставка китайской художницы Фанлу Линь

Выставка китайской художницы Фанлу Линь

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет первую в России выставку китайской художницы Фанлу Линь

Музей современного искусства Эрарта представляет первую в России выставку китайской художницы Фанлу Линь, которая выводит текстильное искусство на совершенно новый уровень.

Фанлу Линь всегда было интересно изучать новые необычные техники и методы. В период учебы в Центральной академии изобразительных искусств (CAFA) в Пекине с 2008 по 2016 год она пробовала работать со стеклом и керамикой, а во время стажировки по программе студенческого обмена в Токийском университете искусств в 2011-м даже освоила традиционную японскую технику изготовления лаковых изделий. Однако поворотным для Линь стал 2014 год, когда она посетила село Чжоучэн близ города Дали в китайской провинции Юньнань.

Местные представительницы народности бай в совершенстве владеют особой старинной техникой узелкового окрашивания тканей «цзахуа». Познакомившись с ними и понаблюдав за их кропотливой работой, художница была поражена тем, как материал трансформируется в руках мастериц. Фанлу отмечает: «Долгие часы непрерывного усердного труда сливались в месяцы — узелок за узелком, стежок за стежком, складка за складкой. В моих проектах самым сложным оказался процесс разметки будущих узоров и орнаментов на гладкой неокрашенной ткани — то есть предварительный этап, уже по завершении которого делаются первые стежки и защипы. Когда все мельчайшие детали собраны, метры вышитой ткани скреплены строчками и задуманная трехмерная абстракция обрела форму, остается только закрепить ее на деревянном каркасе».

Фанлу Линь полностью посвятила себя работе с текстилем, переняв отдельные приемы традиционной техники. В результате возник обширный цикл «Она», произведения из которого можно увидеть на выставке. Тщательно растягивая, скручивая, подгибая, собирая в складки и узлы, окрашивая, прострачивая и соединяя друг с другом многометровые полотнища хлопчатобумажной ткани, автор стремится отдать дань уважения женщинам, вдохновившим ее на создание серии. Когда булавки и ручные стежки, скреплявшие материал в процессе, окончательно удаляются, остается лишь любоваться завораживающей фактурой окрашенной ткани. Интересно, что очертания объектов зачастую напоминают природные формы, будь то подводные пейзажи («Она. Красное тело», 2023), кораллы («Она. Красное дерево № 2», 2023), клумбы с хризантемами («Она. Пламя любви № 2», 2023), а то и вовсе некие примитивные формы жизни («Она. Картина взрыва № 1», 2023).

Выбор текстиля и нитей в качестве основного материала неслучаен. Нить была одним из первых универсальных носителей информации: на заре человечества, еще до возникновения наскальной живописи, она давала возможность сохранять и передавать важные сведения. Задолго до изобретения бумаги ткачество, вышивка, вязание, плетение, лоскутное шитье позволяли создавать своеобразные «тексты», отражавшие как древние предания и легенды, так и реальные исторические события. Важно отметить, что старейший в мире фрагмент настенного тканого панно находится именно в Китае. Так называемый «сампульский гобелен» (датируемый примерно III в. до н. э. — IV в. н. э.) был обнаружен в 1983 году при раскопках древней гробницы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР. Сохранившийся фрагмент содержит изображения воина и скачущего кентавра и несет в себе явные черты эллинистического влияния. Это может быть связано с большим количеством греческих поселений на зарождавшемся Великом шелковом пути в период существования Греко-Бактрийского царства и Западной Хань (202 г. до н. э. — I в. н. э.).

Созданием подобных «текстильных текстов», рассказывающих о важных событиях и закрепляющих культурные и социальные нормы, занимались, как правило, женщины. При этом работе с текстилем довольно долго не отводилось должного места среди других видов искусства, и только в наши дни ситуация постепенно стала меняться, и не в последнюю очередь — благодаря усилиям таких авторов, как Фанлу Линь. Используя многовековые традиции народных мастериц и творчески перерабатывая их опыт при изготовлении масштабных настенных панно и объектов, она выводит текстильное искусство на новый уровень. Несмотря на мягкость и податливость материала, законченные произведения обретают поистине скульптурную монументальность. Их впечатляющие размеры и вес заставляют зрителя ощутить, как много сил и физического труда вкладывают в свое дело и сама Линь, и вдохновляющие ее женщины. В первую очередь это относится к трем грандиозным скульптурам из цикла «Она. Тень» (2023), самая большая из которых достигает 1,85 м в высоту. Сложно поверить, что нечто подобное могло быть создано из обычной хлопчатобумажной ткани. Почти архитектурной мощью обладает и более чем шестиметровая работа «Она. Камень» (2020).

Отдельно стоит отметить панно «Любовь под ударами» 2021 года. Идея этого произведения родилась у Фанлу в 2020-м, во время поездки в деревню Саньбао в провинции Гуйчжоу, где она знакомилась с ремеслами народности дун (также известной как кам). Дунские мастерицы самостоятельно выращивают и хлопок, и растения для производства красителей, прядут хлопковую пряжу и ткут полотно. Затем наступает длительный цикл многократного окрашивания, промывания и высушивания ткани, в ходе которого полотна обрабатывают специальными деревянными колотушками. В результате материя приобретает выраженный блеск и выглядит почти как бронза. По сравнению с окрашиванием «цзахуа» эта техника является более трудоемкой, а потому полученная ткань предназначена только для создания церемониальных одеяний. Освоив новые приемы, Линь использовала их в цикле «Свет и молот». В нем в очередной раз проявились особенности самобытного творческого метода художницы: применяя традиционную технику, она мастерски справляется с непростым в работе материалом, добиваясь удивительной игры света на его поверхности.

Фанлу Линь. И это все о ней

Даты проведения выставки: 21 февраля 2025 —25 мая 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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