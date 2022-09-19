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Питерец.ру » События в мире » 27 человек погибли и 20 получили ранения в результате крушения автобуса в Китае

27 человек погибли и 20 получили ранения в результате крушения автобуса в Китае

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
jauns.lv
Автобус, перевозивший десятки человек в карантинный центр Covid-19 в юго-западной провинции Китая Гуйчжоу, перевернулся

Автобус, перевозивший десятки человек в карантинный центр Covid-19 в юго-западной провинции Китая Гуйчжоу, перевернулся рано утром в воскресенье в овраге, в результате чего 27 человек погибли и 20 получили ранения, сообщили местные власти на брифинге для новостей.

По словам Линь Гана, заместителя мэра Гуйяна, автобус вез 45 жителей из столицы провинции Гуйян в уезд Либо, отдаленный и горный город, расположенный в 155 милях от него, на карантин. Автобус выехал из Гуйяна в 00:10 (12:10 в субботу по восточному времени) и перевернулся на скоростной автомагистрали в 2:40.

По словам Линь, причина этого несчастного случая все еще расследуется.

До сих пор непонятно, почему карантинный автобус отправился после полуночи, чтобы перевезти людей в другой город на карантин. Транспортное регулирование Китая запрещает движение пассажирских автобусов дальнего следования с 2:00 до 5:00.

Местные власти столкнулись с давлением для достижения цели «ноль Covid». В субботу газета Guiyang Evening Paper сообщила, что город подготовил 20 автобусов и 40 водителей автобусов для перевозки близких контактов пациентов с Covid в другие города.

А по состоянию на субботу город перевел более 7000 человек в другие города, и еще почти 3000 ждали, когда их вывезут на автобусе из Гуйяна.

Новости о смертях вызвали бурю негодования в китайских социальных сетях, и многие поставили под сомнение все более строгую политику страны по борьбе с коронавирусом.

Многие сообщения об аварии, опубликованные государственными СМИ, запрещают людям комментировать, а результаты поиска Гуйчжоу в китайских социальных сетях, по-видимому, фильтруются.

Провинция Гуйчжоу усилила тестирование на Covid-19 и карантинные меры из-за его вспышки. По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, в субботу в провинции было зарегистрировано 712 новых случаев заболевания, что больше, чем в других провинциях вместе взятых.

Источник: CNN
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