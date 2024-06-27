Историко-документальная выставка «Пятый удар» в «Невской Ратуше»

В здании административно-делового квартала «Невская Ратуша», расположенного по адресу: пер. Дегтярный, 11 Б, открыта историко-документальная выставка «Пятый удар», созданная музейно-выставочным центром «Россия — Моя история».

Экспозиция, приуроченная к 80-летнему юбилею начала операции «Багратион», рассказывает об одиннадцати фронтовых наступательных операциях, проведенных войсками 1-го Прибалтийского и 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов летом 1944 года, в ходе которых от фашистских оккупантов были освобождены территории Белоруссии и Прибалтики. При создании выставки были использованы кадры фото и кинохроники, воспоминания участников событий, архивные документы, сводки Совинформбюро.

Белорусская операция, получившая название «Багратион» в честь знаменитого русского полководца, является одной из крупнейших наступательных операций в истории человечества. По достигнутым результатам она по праву считается одной из самых ярких побед Красной Армии в ходе Великой Отечественной войны.

Операция продолжалась 68 суток, завершившись уже на территории Польши. Ширина фронта боевых действий составила 1100 километров, глубина продвижения 600 километров. Безвозвратные потери противника превысили 539 тысяч человек. Были полностью уничтожены 17 дивизий и три бригады, еще 50 дивизий потеряли больше половины личного состава. Немецкая армия потерпела крупнейшее поражение за всю военную историю Германии.

Партнерами выставки стали Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга и Храм-памятник в честь Всех святых в память о жертвах, спасению отечества нашего послуживших (Минск, республика Беларусь).

Выставка продлится до 31 июля 2024 года.

Вход свободный. 12+

Дегтярный переулок, 11Б