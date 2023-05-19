26 мая в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» откроется выставка «Мистический Петербург. Город, которого нет», приуроченная к 320-летию основания Санкт-Петербурга. Северная столица России по праву считается одним из самых таинственных и мистических городов.

Став столицей Российской империи, Петербург развивался и рос, на долгие годы став архитектурным и культурным центром государства, колыбелью отечественной литературы и живописи, законодателем моды и образцом светской жизни. Исторические события и яркие незаурядные личности, их вершившие, не могли не породить обилие мифов и легенд как о самом городе, так и о его обитателях.

Выставка рассказывает о петербургских легендах и тайнах, возникших на фоне ключевых событий истории. Экспозиция состоит из 13 «мистических» разделов, посвященных различным этапам развития города, его архетипам и символам. При помощи технологии «дополненной реальности» посетители узнают истории загадочных призраков Петербурга - как реальных исторических персонажей, так и вымышленных.

С городской жизнью петербуржцев в разные исторические периоды гости выставки познакомятся при помощи предметов, спрятанных в сундуках, а популярная актриса Эмилия Спивак, появляющаяся в волшебных зеркалах, раскроет все петербургские тайны. Оригинальные фотозоны и специальные инсталляции помогут посетителям совершить путешествие в «город, которого нет».

Выставка расположена в зале «Романовы» и продлится до 20 декабря 2023 года.

Вход по билету в экспозицию.

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