В Мариинском дворце открылась выставка, посвящённая 82-й годовщине Таллинского прорыва

В Ротонде Мариинского дворца открылась выставка, посвящённая прорыву Краснознамённого Балтийского флота из Таллина в Кронштадт в августе 1941 года. К участникам церемонии открытия обратился председатель постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков.

– История Великой Отечественной войны хранит много уникальных страниц. Одна из самых славных и трагических – переход Балтийского флота из Таллина в Ленинград. Сегодня для нашей молодёжи, для петербуржцев, для всех россиян очень важно вновь обратиться к памяти героического события, произошедшего 82 года назад. Тогда наши войска оказались в непростых условиях. Над Таллином нависла угроза захвата немецко-фашистскими и финскими войсками. 27 августа наши корабли вынуждены были покинуть свою главную базу. В течение четырёх дней они шли под бомбёжками через выставленные противником минные заграждения. 225 кораблей и судов отправились в путь. 163 из них дошли до цели. Из 40 тысяч человек, эвакуируемых из Таллина, погибло 15 тысяч. Но Балтийский флот был спасён и сыграл огромную роль в обороне Ленинграда и прорыве блокады. И мы вечно будем помнить подвиг наших предков, – сказал Александр Ржаненков.

Благодарность петербургскому парламенту за организацию выставки выразила генеральный директор некоммерческого партнерства «Память Таллинского прорыва» Мария Инге-Вечтомова.

– Это рассказ об одном из героических эпизодов начальных – самых сложных – лет войны. 321 километр пути Таллинского перехода стал тяжёлым испытанием для наших моряков-балтийцев. Для сохранения памяти о них мы объединили потомков участников тех событий, – отметила внучка поэта Юрия Инге, погибшего в ходе Таллинского прорыва на ледоколе «Кришьянис Валдемарс».

Также со словами признательности за организацию выставки к участникам обратился ответственный секретарь Адмиралтейского координационного совета общественных организаций ветеранов ВМФ, капитан 1-го ранга Вячеслав Ушаков.

Благодарности Председателя ЗС СПб Александра Бельского были вручены Марии Инге-Вечтомовой, заведующему филиалом «Кронштадтская крепость» Центрального военно-морского музея Александру Таранову, методисту музея Елене Большаковой. Благодарственным письмом был отмечен коллектив организации «Память Таллинского прорыва».

Выставка состоит из 11 планшетов с основной информацией о событии и его героях и 6 планшетов, рассказывающих о кораблях – участниках прорыва. Также представлено полотно сосновоборского художника Бориса Рыкова «Ледокол «Кришьянис Валдемарс».