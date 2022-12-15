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В Петербурге открыт необычный арт-объект «Новой культурной и туристской географии»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Необычный арт-объект «Новой культурной и туристской географии» открыт в Петербурге

В Центре проектной деятельности молодежи «Точка кипения — Фаблаб» Санкт‑Петербургского политехнического университета Петра Великого состоялось открытие паблик-арт объекта «Трансформатор идей».

Новый объект создан в рамках проекта «Новая культурная география Санкт‑Петербурга: арт-мастерские», реализуемого Фондом поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт‑Петербурга при поддержке Правительства города.

О появлении новых точек притяжения и развитии туристских маршрутов благодаря включению объектов современного искусства в городское пространство рассказали на пресс-конференции вице-губернатор Санкт‑Петербурга Владимир Княгинин, председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, генеральный директор Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт‑Петербурга Сергей Салкуцан, ректор Санкт‑Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской, и.о. заведующего Северо-Западным филиалом ГМИИ им. Пушкина, куратор проекта Наталья Хвоенкова, ментор проекта, художник Артур Джаруллаев, специалисты по актуальному искусству.

«В рамках проведения объявленного Президентом России Десятилетия науки и технологий мы реализуем проект в области образовательного туризма, который сейчас дополняется научно-познавательными направлениями. Они призваны не только привлечь абитуриентов в вузы нашего города, но и показать современное лицо Петербурга, дать возможность провести время и жить в городе интересно. Новая культурная география делает акцент на живых пространствах, притягивающих людей. Парк Политехнического университета связан с историей Северной столицы, здесь отражено развитие науки нашей страны. При этом очевидно, что классические пейзажи, сохраняя все свое величие, должны дополняться новыми эстетическими формами. «Трансформатор» сделан из дерева – в этом историческом парке он не претендует на вечность, но создает ощущение момента времени, наполненности и осмысленности жизни», - отметил Владимир Княгинин.

«Трансформатор идей» был создан командой студентов и выпускников шести петербургских университетов, которые с сентября по ноябрь 2022 года прошли серию мастер-классов у художников-менторов и были отобраны на открытом конкурсе. В результате 40 участников создали произведения искусства, которые пополнили четыре общественных пространства Петербурга, два из них - «Точки кипения» в городских вузах.

«Новая культурная география эффективно работает на туристский образ города. Мы это видим по изменению структуры потока наших гостей – около двух третей представлено туристами в возрасте от 18 до 44 лет. Доля активно путешествующей молодежи до 34 лет, приезжающей в Северную столицу, составляет 38%. Новыми современными объектами города уже интересуются 17% путешественников. К нам все больше приезжает молодых людей, которых Петербург привлекает как живой, динамичный, креативный город. Маршруты по новым культурным пространствам становятся популярным туристским предложением и причиной посетить Северную столицу. Когда классические экскурсии дополняются знакомством с новыми арт-объектами, создаются поводы изучать город с разных сторон и возвращаться в него много раз. Это создает основу для устойчивого развития туризма в Санкт‑Петербурге», - отметил Сергей Корнеев.

На задачах проекта сделал акцент Сергей Салкуцан: «Этот проект задуман как помогающий открывать новые пространства и места притяжения в Санкт‑Петербурге - и для жителей, и для туристов. Наша цель – объединить городские «точки кипения». Ежегодно через них проходит более 170 тысяч человек. Это очень большие потоки студентов и горожан. Создание арт объектов помогает студентам объединиться, творить, запускать новое».

На пресс-конференции художники рассказали о концепции нового арт-объекта. По замыслу авторов, через «Трансформатор» проходит не ток, а идеи и мысли студентов Политехнического университета. Он улавливает эти потоки мыслей и усиливает их, направляя на новые научные открытия и познание мира. Рядом с «Трансформатором» можно приобрести новые идеи, пообщавшись с другими студентами, или отдохнуть и расслабиться, зарядиться энергией.

По проекту подготовлен цикл событий - лекции специалистов по современному искусству, урбанистике и развитию городских территорий, а также арт-медиации, которые пройдут в формате активного погружения зрителя в анализ объекта.

Источник: Администрация Петербурга
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