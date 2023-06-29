Назначение и особенности проведения портретной экспертизы

ента новостей

10:45
Мачете и Антон Беляев (THERR MAITZ): спустя 5 лет в Петербург возвращается «Акустика счастья»
10:37
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке малого ракетного корабля «Советск»
10:12
В Гатчине подросток выпал из окна на четвертом этаже
10:05
Фура перекрыла две полосы КАД на вантовом мосту
09:55
Через медицинскую миссию «Единой России» в новых регионах прошли 2 тысячи волонтёров
09:52
Кабмин выделил 73,5 млн рублей на обучение координаторов фонда «Защитники Отечества»
09:44
Симфонический оркестр Ленобласти сразится в уникальном «баттле», претендующем на место в Книге рекордов России
09:40
В Петербурге завершено расследование уголовного дела об интернет-мошенничестве
09:38
На КАД между вантовым мостом и развязкой с Таллинским шоссе перекроют две полосы движения
09:14
Выставка Антона Щаблыкина «Большой битум, великая нефть»
22:56
Петербуржец Сергей Лобанов по итогам 3-го тура шахматной Высшей лиги вошёл в шестёрку лидеров, а вот его земляк Алексей Гоганов сдался под сокрушительной атакой Володара Мурзина
18:16
Петербургский пианист Илья Папоян начинает сегодняшнюю программу финала конкурса имени П. И. Чайковского, вслед за ним на сцену выйдут Харлионо и Вонг
17:50
Петербургские женские шахматные разборки в Новокузнецке продолжаются – Анастасия Боднарук обыграла Татьяну Гетьман, а единоличным лидером по итогам 3-го тура стала нижегородка Гольцева
16:52
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Далматов добровольно сложил полномочия на заседании городского парламента 28 июня
15:40
Литературный музей «ХХ век» открывает новую площадку в Петербурге
14:58
Морской технический университет открыл двери для школьников Мариуполя
14:50
Выставка работ по итогам Международного конкурса детского рисунка «Россия – Африка»
14:44
На КАД в ДТП пострадала 10-летняя пассажирка иномарки
12:46
В Петербурге задержан житель Сведловской области избивший прохожего возле магазина
12:25
В Кировском районе задержали грабителя
12:04
Более 70 реконструкторов Санкт-Петербурга примут участие во Всероссийском военно-историческом фестивале «Прорыв линии "Пантера"»
11:54
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «Ваня Коммунист»
11:19
На КАД Автомобиль БМВ влетел в грузовик и загорелся
11:01
В Петербурге задержан мужчина ограбивший женщину на Смоленском кладбище
10:52
Петербургский Политех впервые отправил на орбиту наноспутник с двигателем
10:46
На КАД между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом перекроют две полосы движения
10:39
В Ленобласти в ДТП попал генерал МВД Александр Травников
09:56
Сегодня утром мусульмане Петербурга встретили праздник Курбан-Байрам:
02:03
Кто же ты, новичок «Зенита» Винс Хантер – форвард или центровой?
23:06
Скрипач Даниил Коган и пианист Станислав Корчагин выступили в финале международного конкурса имени П. И. Чайковского
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 01 » Назначение и особенности проведения портретной экспертизы

Назначение и особенности проведения портретной экспертизы

0
0
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
Узнайте, кем и в каких случаях проводится портретная экспертиза. Что исследуется, с применением какого оборудования. Вопросы, на которые отвечает исследование.

Портретная экспертиза: назначение и особенности

Габитоскопическая или портретная экспертиза представляет собой один из видов судебной криминалистической экспертизы. Ее задача — идентифицировать человека или определить его специфические характеристики, такие как пол, возраст и так далее, исходя из его внешнего облика, зафиксированного на фотографии или видеозаписи.

Кем и в каких случаях проводится

Портретная экспертиза может быть инициирована как правоохранительными органами, так и частными лицами. Как правило, она проводится с целью установления личности гражданина в рамках судебного процесса или идентификации умершего.

Портретная экспертиза осуществляется в следующих случаях:

  • При идентификации сходства или отличия физических особенностей между подозреваемым в преступлении и лицом, вызывающим подозрения.
  • При определении совпадения или различия внешних признаков между пропавшим без вести и характеристиками, зафиксированными на фотографиях живых людей или трупов.
  • При сравнении внешности пропавшего без вести и беглого преступника.
  • При определении соответствия или различия внешности людей на фотографиях в нескольких документах, выданных на разные имена.
  • При идентификации личности неопознанных трупов.
  • При установлении родства.

Портретная экспертиза, как правило, проводится в срок от 14 дней.

Объектом исследования могут становиться фото и видеоматериалы; изображения на любом носителе, рентгеновские снимки, посмертные маски.

Какие задачи помогает решить

В ходе проведения исследования эксперт решает ряд задач. Он старается ответить на вопросы:

  • Являются ли изображенные на нескольких фотографиях неизвестные люди одним и тем же лицом или разными.
  • Представлены ли на фото и рентгеновском снимке одна и та же личность или нет.
  • Принадлежат ли запечатленные на предложенных фотоснимках (видео) части головы, лица, тела одному и тому же человеку или разным людям.
  • Соответствует ли череп, предоставленный для исследования, гражданину, изображенному на фотографиях (видеозаписях, рентгеновских снимках).
  • Каковы пол, приблизительный возраст и антропологический тип лица, запечатленного на фотоизображении (видеоматериале).

Услугу проведения портретной экспертизы оказывают независимые исследовательские центры, например, «Городское учреждение судебной экспертизы» (ЧЭУ «ГУСЭ»). В организации есть все, чтобы провести оперативный квалифицированный анализ с точными результатами: специалисты с большим опытом; специализированное оборудование и программное обеспечение. Подробную информацию можно узнать на сайте www.goexpert.ru.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

11-01-2023, 12:44
В Петербурге полицейские устанавливают обстоятельства гибели 14-летнего подростка
10-12-2017, 18:03
В чем смысл строительной экспертизы
27-12-2022, 12:30
В Петербурге полицейские проводят проверку по факту смерти малолетней девочки
18-11-2022, 17:25
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел местной жительницы и двух ее малолетних детей
26-06-2023, 18:50
Мясокомбинат им. С.М. Кирова под угрозой лишения статуса выявленного объекта культурного наследия
21-11-2022, 20:22
Связываемая с Бегловым «Группа ЛСР» хочет в судебном порядке оспорить результаты общественной экспертизы о вреде намыва

Происшествия на дорогах

0
53
Сегодня, 10:05
Фура перекрыла две полосы КАД на вантовом мосту
0
108
Вчера, 14:44
На КАД в ДТП пострадала 10-летняя пассажирка иномарки
0
94
Вчера, 11:19
На КАД Автомобиль БМВ влетел в грузовик и загорелся
0
127
Вчера, 10:39
В Ленобласти в ДТП попал генерал МВД Александр Травников
Наверх