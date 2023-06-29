Назначение и особенности проведения портретной экспертизы

Портретная экспертиза: назначение и особенности

Габитоскопическая или портретная экспертиза представляет собой один из видов судебной криминалистической экспертизы. Ее задача — идентифицировать человека или определить его специфические характеристики, такие как пол, возраст и так далее, исходя из его внешнего облика, зафиксированного на фотографии или видеозаписи.

Кем и в каких случаях проводится

Портретная экспертиза может быть инициирована как правоохранительными органами, так и частными лицами. Как правило, она проводится с целью установления личности гражданина в рамках судебного процесса или идентификации умершего.

Портретная экспертиза осуществляется в следующих случаях:

При идентификации сходства или отличия физических особенностей между подозреваемым в преступлении и лицом, вызывающим подозрения.

При определении совпадения или различия внешних признаков между пропавшим без вести и характеристиками, зафиксированными на фотографиях живых людей или трупов.

При сравнении внешности пропавшего без вести и беглого преступника.

При определении соответствия или различия внешности людей на фотографиях в нескольких документах, выданных на разные имена.

При идентификации личности неопознанных трупов.

При установлении родства.

Портретная экспертиза, как правило, проводится в срок от 14 дней.

Объектом исследования могут становиться фото и видеоматериалы; изображения на любом носителе, рентгеновские снимки, посмертные маски.

Какие задачи помогает решить

В ходе проведения исследования эксперт решает ряд задач. Он старается ответить на вопросы:

Являются ли изображенные на нескольких фотографиях неизвестные люди одним и тем же лицом или разными.

Представлены ли на фото и рентгеновском снимке одна и та же личность или нет.

Принадлежат ли запечатленные на предложенных фотоснимках (видео) части головы, лица, тела одному и тому же человеку или разным людям.

Соответствует ли череп, предоставленный для исследования, гражданину, изображенному на фотографиях (видеозаписях, рентгеновских снимках).

Каковы пол, приблизительный возраст и антропологический тип лица, запечатленного на фотоизображении (видеоматериале).

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