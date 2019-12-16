Солдат-контрактник угнал такси и совершил ДТП

Ночью 15 декабря, в Красносельском районе Петербурга полицейские задержали 20-летнего рядового одной из войсковых частей Выборга. На солдата заявил 32-летний гражданин Таджикистана. Мигрант подрабатывает частным извозом на автомобиле Volkswagen Polo, переданным ему землячкой.

По словам таксиста, около полуночи у ресторана фастфуда на Театральной улице в Красном Селе пассажир, малознакомый Алексей, воспользовавшись, что на некоторое время остался в салоне один, угнал иномарку. Молодого человека мигрант перевозил из Шушар в поселок Хвойный. Позже машину нашли лежащей на боку на трассе.

Также под утро 15 декабря в полицию обратился 28-летний гражданин Узбекистана. По словам мигранта, около 3 часов ночи у дома 1/2 по Красносельскому шоссе неизвестный вскрыл его «Ладу Гранту», разбил зеркало заднего вида и пытался завести машину, вырвав замок зажигания. Лежавшая в салоне сумка с новогодними подарками для родственников открыта, содержимое разбросано. В этом преступлении также подозревается указанный котрактник. Его опознали по записи уличной видеокамеры.