В Петербурге закрыто подпольное казино

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга выявили факт незаконного проведения азартных игр в нежилом помещении дома 21 на проспекте Королева. Из помещения изъято 17 системных блоков, 16 мониторов, 16 игровых клавиатур, и иное оборудование для проведения азартных игр за деньги. Установлена причастность 26-летней женщины и 22-летнего мужчины, уроженцев ближнего зарубежья сопредельных государств, к организации данной деятельности. Они оба признались в проведении азартных игр за деньги вне игровой зоны.

СО по Приморскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу в отношении указанных граждан возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Решается вопрос об избрании меры пресечения.