Накануне утром к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило заявление о краже из Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни на Санкт-Петербургском шоссе. Неустановленный преступник через открытую форточку проник в церковную лавку. Злоумышленник вынес четыре иконы Софрина, одну икону Зубовой Кати, крестики и цепочки в неустановленном количестве, один складень, одну печать. Предварительно ущерб составил 25 000 рублей.
В настоящее время проводится проверка.
В Стрельне из храма украли пять икон
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
Из Храма в Стрельне через форточку унесли пять икон, крестики и цепочки.
Накануне утром к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило заявление о краже из Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни на Санкт-Петербургском шоссе. Неустановленный преступник через открытую форточку проник в церковную лавку. Злоумышленник вынес четыре иконы Софрина, одну икону Зубовой Кати, крестики и цепочки в неустановленном количестве, один складень, одну печать. Предварительно ущерб составил 25 000 рублей.
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