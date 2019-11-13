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Питерец.ру » Происшествия » В Стрельне из храма украли пять икон

В Стрельне из храма украли пять икон

0
30
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Из Храма в Стрельне через форточку унесли пять икон, крестики и цепочки.

Накануне утром к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило заявление о краже из Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни на Санкт-Петербургском шоссе. Неустановленный преступник через открытую форточку проник в церковную лавку. Злоумышленник вынес четыре иконы Софрина, одну икону Зубовой Кати, крестики и цепочки в неустановленном количестве, один складень, одну печать. Предварительно ущерб составил 25 000 рублей.
В настоящее время проводится проверка.

Источник: Конкретно.ru
Все по теме: Петродворцовый район Стрельна храм кража иконы
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