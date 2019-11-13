В Стрельне из храма украли пять икон

Накануне утром к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило заявление о краже из Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни на Санкт-Петербургском шоссе. Неустановленный преступник через открытую форточку проник в церковную лавку. Злоумышленник вынес четыре иконы Софрина, одну икону Зубовой Кати, крестики и цепочки в неустановленном количестве, один складень, одну печать. Предварительно ущерб составил 25 000 рублей.

В настоящее время проводится проверка.