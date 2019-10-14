Вчера ночью, около 01:57 на пульт дежурного МЧС поступила информация о возгорании в квартире дома 21 по улице Кирова, города Кировска Ленинградской области. Площадь возгорания в квартире составила всего 3 кв. метра. Пожар был ликвидирован в 02:31.
Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», около 02:10 на месте происшествия были обнаружены двое погибших. Предположительно, люди отравились насмерть угарным газом и продуктами горения. Личности жертв огня устанавливаются.
В Ленобласти на пожаре погибли два человека
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
архив ГУ МЧС
Два человека погибли на пожаре в городе Кировск Ленинградской области.
Вчера ночью, около 01:57 на пульт дежурного МЧС поступила информация о возгорании в квартире дома 21 по улице Кирова, города Кировска Ленинградской области. Площадь возгорания в квартире составила всего 3 кв. метра. Пожар был ликвидирован в 02:31.
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