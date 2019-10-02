Серьезное ДТП на Волхонском шоссе

Сегодня утром, около 07:40 на 16 км Волхонского шоссе, в Ломоносовском районе Ленинградской области неустановленный водитель автомобиля Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным автобусом ПАЗ (маршрут №403).

От удара оба транспортные средства загорелись. В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте происшествия. Водитель и семеро пассажиров ПАЗа госпитализированы в состоянии различной степени тяжести, сообщают в УГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.