В Красногвардейском районе мужчина погиб на пожаре

Накануне в 16:50 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре на Муринской дороге, на пересечении с Пискаревским проспектом. Полностью выгорел одноэтажный деревянный жилой дом размером 10 х 12 метров. В 17:44 пожар был полностью локализован.

После тушения пожара, на месте происшествия обнаружен труп мужчины, на вид 80 лет, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Со слов соседей, погибшего звали Михаилом, мужчина злоупотреблял спиртными напитками.

Причина возгорания устанавливается.