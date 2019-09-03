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» » В Петербурге пенсионерка купила БАДы вместо лекарств

В Петербурге пенсионерка купила БАДы вместо лекарств

0
51
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Приморском районе Петербурга пожилой женщине продали БАДы под видом лекарств

В минувшую субботу в квартиру 81-летней пенсионерки на Камышовой улице позвонил неизвестный злоумышленник, который представился врачом центра имени Алмазова. Мошенник сказал пенсионерке, что ее анализы плохие и ей требуется срочно пройти курс медикаментозного лечения.
Бабушка купила у злоумышленников три упаковки «лекарств», отдав за них 152 000 рублей. Через пару дней пенсионерка разобралась, что ей всучили обычные БАДы.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.
Деньги забрал «курьер» - мужчина лет 35-ти, маленького роста, в очках, с темной бородой.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Приморский район мошенничество пенсионеры БАДы
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