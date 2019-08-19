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В центре Петербурга ограбили студента

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
В Центральном районе Петербурга полицейские задержали гражданина сопредельного государства, похитившего телефон у молодого человека под угрозой ножа.

Ночью минувшего воскресенья к полицейским Центрального района Петербурга обратился 18-летний студент 3 курса, который сообщил о том, что 12 августа около восьми вечера у дома по 7-й Советской улице  неизвестный преступник, угрожая ножом, похитил  мобильный телефон стоимостью около 15 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции через несколько часов после заявления о преступлении по подозрению в совершении указанного преступления задержали 22-летнего неработающего гражданина сопредельного государства, прибывшего в Петербург с целью работы. Похищенное изъято.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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