В центре Петербурга ограбили студента

Ночью минувшего воскресенья к полицейским Центрального района Петербурга обратился 18-летний студент 3 курса, который сообщил о том, что 12 августа около восьми вечера у дома по 7-й Советской улице неизвестный преступник, угрожая ножом, похитил мобильный телефон стоимостью около 15 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции через несколько часов после заявления о преступлении по подозрению в совершении указанного преступления задержали 22-летнего неработающего гражданина сопредельного государства, прибывшего в Петербург с целью работы. Похищенное изъято.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.