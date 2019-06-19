В Курортном районе задержаны двое молодых мужчин ограбивших салон связи

Вечером минувшего четверга двое неизвестных злоумышленников вошли в помещение салона сотовой связи по улице Володарского в городе Сестрорецке, Курортного района Петербурга, где разбив витрину, открыто похитили мобильный телефон марки «HUAWEI», после чего с места происшествия скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления сотрудниками уголовного розыска Главка и местными полицейскими задержаны двое молодых граждан, в возрасте 23 и 25 лет. Подозреваемых поместили в КПЗ на трое суток в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время проводится комплекс дополнительных оперативно-розыскных мероприятитий, направленных на установление иных участников и эпизодов преступной деятельности.