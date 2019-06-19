ента новостей

14:47
Собственников земельных участков могут обязать следить за воинскими захоронениями
09:34
Фестиваль "Живой Диалог" в Гатчине
09:27
Концерт «Разговор с ветром. Дудук и гитара над Петербургом»
09:23
В Курортном районе задержаны двое молодых мужчин ограбивших салон связи
07:58
Взят курс на развитие трамваев
07:35
Можно ли продлить срок службы дорожного покрытия?
13:53
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют
09:46
«Пушкин-квартет» исполнит музыку Антонио Вивальди
09:32
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пенсионерку
09:24
Когда не нужно платить за парковку…
09:05
Можно ли уничтожать продукты?
00:24
Юрий Лодыгин не останется в «Зените»
14:10
Выставка картин Ивана Рейпольского "Молитва за Россию"
13:02
Цикл лекций «История как жанр»
10:31
На участке КАД между вантовым мостом и развязкой с Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
09:50
В Купчино мигрант изнасиловал пенсионерку
08:58
Осторожно змеи!
08:28
Проверять бизнес будут реже
14:11
На участке КАД между развязками с Колтушским шоссе и Октябрьской набережной перекроют две полосы движения
16:56
«Торонто Рэпторс» - новый чемпион НБА
13:45
На участке КАД между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом перекроют две полосы движения
13:02
В Петербурге сожгли незаконно ввезённую эстонскую молочную продукцию
12:16
Ремонт дорожного покрытия на Кушелевской дороге
12:02
Депутат Госдумы Марченко пообещал жестко ответить на жалобу «Яблоко» в ЦИК Санкт-Петербурга
12:00
На участке КАД между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей перекроют две полосы движения
10:19
Чиновники призывают не забирать диких животных домой
10:07
Массовое ДТП на КАД
10:00
На участке КАД между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе перекроют одну полосу движения
09:58
Жители Петербурга стали чаще выбирать отдых на воде и арендовать яхты
21:58
Трагедия в семье бывшего вратаря СКА Максима Соколова
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » В Курортном районе задержаны двое молодых мужчин ограбивших салон связи

В Курортном районе задержаны двое молодых мужчин ограбивших салон связи

0
53
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Сестрорецке сотрудники полиции задержали подозреваемых в ограблении салона сотовой связи

Вечером минувшего четверга двое неизвестных злоумышленников вошли в помещение салона сотовой связи по улице Володарского в городе Сестрорецке, Курортного района Петербурга, где разбив витрину, открыто похитили мобильный телефон марки «HUAWEI», после чего с места происшествия скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления сотрудниками уголовного розыска Главка и местными полицейскими задержаны двое молодых граждан, в возрасте 23 и 25 лет. Подозреваемых поместили в КПЗ на трое суток в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время проводится комплекс дополнительных оперативно-розыскных мероприятитий, направленных на установление иных участников и эпизодов преступной деятельности.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Курортный район грабеж салон связи
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

8-04-2019, 11:32
В Ленобласти задержаны разбойники напавшие на мужчину в Новом Девяткино
6-03-2019, 10:39
В центре Петербурга задержаны двое грабителей
13-04-2018, 13:00
В Невском районе мигранты ограбили соотечественника
9-01-2018, 10:18
В Курортном районе задержаны автоугонщики
29-10-2017, 14:36
Во Фрунзенском районе задержаны уличные грабители
20-10-2017, 16:37
В Кировском районе задержаны подозреваемые в похищении человека

Происшествия на дорогах

0
111
Вчера, 09:32
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пенсионерку
0
149
14-06-2019, 10:07
Массовое ДТП на КАД
0
199
12-06-2019, 12:58
В Ленобласти в ДТП погибла женщина
0
212
4-06-2019, 10:51
В центре Петербурга произошло серьезное ДТП
Наверх