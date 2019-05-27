Сегодня ночью огнеборцы тушили дачный дом на 12-й линии в СНТ «Океан», в массиве Пупышево Волховского района Ленинградской области. Около 3 часов ночи пожар был ликвидирован. На пепелище были обнаружены биологические останки.
Председатель садоводства пояснил, что в сгоревший дом периодически наезжал 31-летний петербуржец. Молодой человек вел себя тихо, алкоголем не злоупотреблял.
Обгоревшие останки направлены в морг. Личность погибшего и причина возгорания устанавливаются.
В Ленобласти на пожаре погиб неизвестный человек
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
ГУ МЧС
Человек сгорел на даче под Волховом. Уничтоженный огнем дом периодически посещал 31-летний петербуржец.
Сегодня ночью огнеборцы тушили дачный дом на 12-й линии в СНТ «Океан», в массиве Пупышево Волховского района Ленинградской области. Около 3 часов ночи пожар был ликвидирован. На пепелище были обнаружены биологические останки.
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