Накануне вечером к полицейским обратилась 38-летняя жительница этого райцентра Ленинградской области. Женщина потребовала наказать 23-летнего кингисеппца, который 8 января около 1 часа ночи в квартире на 2-й линии совершил половое сношение с ее дочерью.
Девочке 15 лет, она учится в школе.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Молодому человеку избрана мера пресечения - обязательство о явке.
В Ленобласти молодой мужчина соблазнил школьницу
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
vk.com
23-летний житель Кингисеппа соблазнил школьницу
Накануне вечером к полицейским обратилась 38-летняя жительница этого райцентра Ленинградской области. Женщина потребовала наказать 23-летнего кингисеппца, который 8 января около 1 часа ночи в квартире на 2-й линии совершил половое сношение с ее дочерью.
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