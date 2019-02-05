В Приморском районе женщина погибла на прогулке с собакой

Накануне утром у дома 64 по Школьной улице прохожими был обнаружен труп 61-летней женщины. Рядом скулила собачка.

По предварительным данным, пенсионерке внезапно стало плохо на улице. Женщина умерла до приезда «скорой помощи».

Личность погибшей установлена по паспорту, найденному в одежде. Труп отправлен в морг на установление причины смерти.