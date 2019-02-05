Накануне утром у дома 64 по Школьной улице прохожими был обнаружен труп 61-летней женщины. Рядом скулила собачка.
По предварительным данным, пенсионерке внезапно стало плохо на улице. Женщина умерла до приезда «скорой помощи».
Личность погибшей установлена по паспорту, найденному в одежде. Труп отправлен в морг на установление причины смерти.
В Приморском районе женщина погибла на прогулке с собакой
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Приморском районе Петербурга женщина умерла на прогулке с собакой.
Накануне утром у дома 64 по Школьной улице прохожими был обнаружен труп 61-летней женщины. Рядом скулила собачка.
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