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В Приморском районе женщина погибла на прогулке с собакой

0
136
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Приморском районе Петербурга женщина умерла на прогулке с собакой.

Накануне утром у дома 64 по Школьной улице прохожими был обнаружен труп 61-летней женщины. Рядом скулила собачка.
По предварительным данным, пенсионерке внезапно стало плохо на улице. Женщина умерла до приезда «скорой помощи».
Личность погибшей установлена по паспорту, найденному в одежде. Труп отправлен в морг на установление причины смерти.

Источник: Конкретно.ру
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