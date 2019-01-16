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» » На химзаводе в Ленобласти прогремел взрыв

На химзаводе в Ленобласти прогремел взрыв

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89
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
По предварительным данным правительства Ленобласти, на химическом заводе под Кингисеппом взорвалась селитра

По предварительным данным правительства Ленобласти, на химическом заводе под Кингисеппом взорвалась селитра. Причиной могло стать нарушение техники безопасности. 

Как официально сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, взрыв 16 января на химическом заводе "Полипласт" произошёл в ходе проведения монтажных работ. По предварительным данным, из-за искры от болгарки сдетонировала селитра, находившаяся в здании.

"По предварительным данным, пострадавших с резаными ранами доставили в больницу. Идёт разбор завалов, двухэтажное производственное здание полностью разрушено. Погибших нет. Развёрнут оперативный штаб", - сообщил губернатор. 

По данным 47news, на заводе работает 185 человек. 72 из них находились на смене.

По данным областного комитета по здравоохранению, в Кингисеппскую районную больницу доставлены четверо пострадавших с ушибами и резаными ранами. Они находятся в состоянии легкой степени тяжести.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район взрыв
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