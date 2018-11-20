Сотрудники полиции пресекли сбыт контрафактной фармацевтической продукции

В ходе проверки поступивших жалоб от граждан, сотрудники Центра применения административного законодательства ГУ МВД России произвели контрольную закупку у станции метро «Гражданский проспект» 800 таблеток сердечно-сосудистого препарата для лечения сексуальных расстройств у мужчин.

Продавец пояснил, что таблетки абсолютно безвредные и хорошо помогают по своему предназначению и даже пообещал представить подтверждающие документы, которые хранятся в офисе. Однако, как выяснилось, и офис и сертификационные документы оказались выдумкой.

Продавец привлечен к административной ответственности за незаконное использование средств индивидуализации товаров, так как проданные таблетки имели форму идентичную форме аналогичного препарата известного бренда. Устанавливается ущерб причиненный правообладателю.

Изъятое направлено на экспертизу. При этом полицейские не исключают, что контрафактный препарат может быть не столь безобиден, как уверял продавец.