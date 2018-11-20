ента новостей

10:04
В Красносельском районе брат развращал несовершеннолетнюю сестру
09:56
Сотрудники полиции пресекли сбыт контрафактной фармацевтической продукции
08:36
На Таллиннском шоссе произошло ДТП с пострадавшими
08:03
Колбаса станет дороже?
07:35
300 дней до выборов
23:00
Хет-трики Андрея Костицына и Кирилла Капризова в КХЛ
15:24
В парке города Колпино обнаружен военный снаряд
13:28
Спектакль "КЛИН-ОБОЗ"
12:48
В Невском районе обокрали пенсионерку
11:17
В Петербурге задержали похитительниц новорожденного ребенка
10:54
В Приморском районе мигрант погиб на стройплощадке
09:18
Динозавр в «Пулково»
08:59
Годовщина дипотношений России и Греции
00:09
«Зенит» без Дженнингса обыграл «Калев»
23:43
СКА – «Трактор»: всего лишь 1:0
21:40
Реформа в сфере обращения с отходами переходит в решающую стадию
11:47
Из воды Обводного канала извлекли молодую утопленницу
11:40
В Приморском районе задержали автоугонщиков
11:36
В Петербурге мошенники похитили у пожилой женщины крупную сумму денег
08:56
«Ленфильм» продает участок
08:09
Ну а санкции потом
21:49
Назревает скандал в баскетбольном «Зените»
19:36
Петербуржцев приглашают познакомиться с культурой венского бала
09:46
В Ленобласти «соцработницы» обокрали пенсионерку
08:28
Закрытие навигации
08:26
Как соцсети влияют на человека?
23:56
8 пробоин «Адмирала» в «Ледовом»
13:55
Гусев и Хёрсли – в стартовом составе Дивизиона Боброва
13:18
Концерт польского дуэта «Luteduo»
13:06
Выставка Сергея Захаренко "Цветной геометризм"
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Сотрудники полиции пресекли сбыт контрафактной фармацевтической продукции

Сотрудники полиции пресекли сбыт контрафактной фармацевтической продукции

0
26
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Полицейские пресекли канал сбыта контрафактных таблеток для лечения сексуальных расстройств у мужчин

В ходе проверки поступивших жалоб от граждан, сотрудники Центра применения административного законодательства ГУ МВД России произвели контрольную закупку у станции метро «Гражданский проспект» 800 таблеток сердечно-сосудистого препарата для лечения сексуальных расстройств у мужчин.

Продавец пояснил, что таблетки абсолютно безвредные и хорошо помогают по своему предназначению и даже пообещал представить подтверждающие документы, которые хранятся в офисе. Однако, как выяснилось, и офис и сертификационные документы оказались выдумкой.

Продавец привлечен к административной ответственности за незаконное использование средств индивидуализации товаров, так как проданные таблетки имели форму идентичную форме аналогичного препарата известного бренда. Устанавливается ущерб причиненный правообладателю.

Изъятое направлено на экспертизу. При этом полицейские не исключают, что контрафактный препарат может быть не столь безобиден, как уверял продавец.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

18-07-2018, 21:09
Петербургская компания заменит иностранный препарат для почек аналогом
13-04-2018, 17:18
Российский препарат для больных псориазом успешно прошел очередной этап клинических испытаний
21-03-2018, 11:21
В Невском районе закрыт притон для занятия проституцией
3-11-2017, 12:37
В Центральном районе закрыт притон для занятий проституцией
3-11-2015, 10:54
Мужчина не выжил после приёма психотропных таблеток
15-03-2015, 19:53
Кайф поймать так и не удалось

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
81
Сегодня, 08:36
На Таллиннском шоссе произошло ДТП с пострадавшими
0
194
13-11-2018, 11:35
В Ленобласти иномарка сбила девушку на пешеходном переходе
0
232
12-11-2018, 09:06
В центре Петербурга водитель прокатил на капоте полицейского
0
212
12-11-2018, 09:00
В Ленобласти водитель иномарки насмерть сбил пешехода
Наверх