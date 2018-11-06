В Петербурге задержали мошенника с недвижимостью

Полицейскими задержан неработающий, 55-летний мужчина, который изобличен в том, что, используя поддельное свидетельство о заключении брака между женщиной и умершим в 2014 году мужчиной, в собственности которого находилась квартира на Новоизмайловском проспекте, получил у нотариуса свидетельство о праве на наследство по закону на вышеуказанное жилое помещение. После регистрации перехода права собственности на данную квартиру, злоумышленник продал её третьим лицам.

По данному факту Следственным Управлением УМВД России по Центральному району Петербурга возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.