В Колпинском районе попытались взломать банкомат

Накануне поздно вечером около 23 часов в поселке Понтонный Колпинского района Петербурга пытались взломать банкомат в помещение зоны круглосуточного обслуживания Сбербанка.

В помещение Сбербанка на улице Заводской в доме 35 вошли молодой мужчина и подросток. Злоумышленники монтировкой открыли нижнюю фальшпанель банкомата, но в этот момент сработала сигнализация.

Ничего не похитив, преступники убежали, но были задержаны по сообщению администрации банка по приметам. Ими оказались 24-летний мужчина и 16-летний ученик 9 класса.

Место происшествия оборудовано камерами видеонаблюдения и сигнализацией с выводом на пульт охранного предприятия. Группа реагирования прибыла через 3 минуты.