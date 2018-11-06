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» » В Колпинском районе попытались взломать банкомат

В Колпинском районе попытались взломать банкомат

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
lj-top.ru
В поселке Понтонный Колпинского района Петербурга пытались взломать банкомат.

Накануне поздно вечером около 23 часов в поселке Понтонный Колпинского района Петербурга пытались взломать банкомат в помещение зоны круглосуточного обслуживания Сбербанка.

В помещение Сбербанка на улице Заводской в доме 35 вошли молодой мужчина и подросток. Злоумышленники монтировкой открыли нижнюю фальшпанель банкомата, но в этот момент сработала сигнализация.

Ничего не похитив, преступники убежали,  но были задержаны по сообщению администрации банка по приметам. Ими оказались 24-летний мужчина и 16-летний ученик 9 класса.

Место происшествия оборудовано камерами видеонаблюдения и сигнализацией с выводом на пульт охранного предприятия. Группа реагирования прибыла через 3 минуты.

Источник: Конкретно.ру
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