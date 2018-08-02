В Красногвардейском районе в ДТП пострадал пешеход.

Как сообщает пресс служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, сегодня в 05:55 на Индустриальном проспекте у дома 25 автобус «ПАЗ» под управлением 36-летнего мужчины наехал на пешехода вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП неизвестный молодой человек, в возрасте лет 25-ти, госпитализирован с тяжелыми травмами.