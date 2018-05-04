Стрельба в страховом центре в Купчино

Накануне утром, сразу после открытия, в офис в доме 78/1 по Бухарестской улице вошел неизвестный седовласый мужчина в маске. В это время в помещении находилась только 27-летняя сотрудница, менеджер по продажам. Преступник схватил девушку за одежду, бросил лицом на пол и выстрелил ей в руку и спину из неустановленного пистолета. После этого злоумышленник убежал.

Пострадавшую со слепым пулевым ранением левого плеча, ссадинами спины, в удовлетворительном состоянии госпитализировали в НИИ скорой помощи имени И.И.Джанелидзе.

В офисе имеется видеонаблюдение, запись изъята. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

В офисе в момент нападения находилась крупная сумма – 400 000 рублей. Деньги лежали не в сейфе, а в тумбочке.