ента новостей

10:56
В петербуржском метро обокрали иностранных туристов
10:46
ДТП у Гренадерского моста
10:32
В Купчино мужчине выстрелили в спину
10:26
В Ленобласти задержан мужчина ограбивший школьницу
10:20
В Цирке на Фонтанке выступят титулованные артисты из разных стран мира
08:49
Непроработанная блокировка
22:29
«Жальгирис» прошёл «Олимпиакос» и попал в «Финал четырёх» Евролиги
17:28
Культурно-просветительская программа для детей «Империя искусств»
16:13
«СКА – 1946» проиграл «Локо» в финале Кубка Харламова
15:23
В Ленобласти трое в масках пытали бизнесмена
15:17
Программа V Юбилейного Фестиваля Ледоколов
15:12
Состоялся Гала-концерт ХIV ежегодного фестиваля юных вокалистов «Золотой микрофон»
13:33
В Кудрово двухлетний мальчик выпал из окна квартиры
13:16
В Невском районе ограблен цветочный магазин
12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
12:38
На развязке КАД с автодорогой «Ольгино-Симоногонт» полностью перекроют два съезда
06:34
Губернатор отчитался
23:12
«Химки» обыграли ЦСКА в Евролиге, несмотря на великолепный матч Хиггинса
13:01
В Приморском районе у пожилой женщины мошенники похитили около четверти миллиона рублей
12:58
На северо-западе Петербурга 29 апреля состоится открытие новых станций метро
12:36
На развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют съезд
12:27
Заброшенный недострой на Беринга угрожает жизни и здоровью детей
08:59
Албин о реновации Петербурга
17:40
Дни танца в пространстве шоу Безликие
16:04
«Новая Генерация» побеждена, но «Политеху» нужно обыгрывать и «Дину»
15:47
Акция «Все билеты по единой цене»
15:44
Общественники предложили лишать агрессивных школьников отсрочки от армии
15:40
На развязке КАД с Волхонским шоссе полностью перекроют съезд
15:38
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
15:35
«Ночь музеев» в Петербурге
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Купчино мужчине выстрелили в спину

В Купчино мужчине выстрелили в спину

0
51
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Во Фрунзенском районе Петербурга застрелили молодого петербуржца

Во Фрунзенском районе Петербурга ведется расследование убийства молодого петербуржца, застреленного в спину.

Накануне поздно вечером у дома 22 по Пражской улице неизвестный преступник из неустановленного оружия произвел выстрел в спину 30-летнему жителю Фрунзенского района. От полученного огнестрельного ранения молодой человек скончался на месте происшествия.

Подозреваемый скрылся. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Погибший проживал неподалеку, на Софийской улице, у него остались жена и малолетний ребенок.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Фрунзенский район убийство огнестрельное ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

21-12-2017, 14:27
Во Фрунзенском районе задержан автоугонщик
8-12-2017, 12:35
В Калининском районе ограбили пенсионера
5-12-2017, 10:50
Во Фрунзенском районе ограбили почтальона
15-11-2017, 09:19
В Купчино обнаружен труп бизнесмена с огнестрельным
4-10-2016, 19:51
Нетрезвая дама чуть не убила свою гостью
3-07-2013, 12:13
Стрельба из пневматического оружия по живой мишени

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
45
Сегодня, 10:46
ДТП у Гренадерского моста
0
108
Вчера, 12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
0
160
23-04-2018, 14:47
В Калининском районе гражданка США пострадала в ДТП
0
354
28-03-2018, 14:21
В Ленобласти иномарка сбила двух детей
Наверх