В Купчино мужчине выстрелили в спину

Во Фрунзенском районе Петербурга ведется расследование убийства молодого петербуржца, застреленного в спину.

Накануне поздно вечером у дома 22 по Пражской улице неизвестный преступник из неустановленного оружия произвел выстрел в спину 30-летнему жителю Фрунзенского района. От полученного огнестрельного ранения молодой человек скончался на месте происшествия.

Подозреваемый скрылся. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Погибший проживал неподалеку, на Софийской улице, у него остались жена и малолетний ребенок.