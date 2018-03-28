Во Фрунзенском районе задержан насильник

Ночью минувшего вторника к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 24-летняя гражданка Узбекистана, которая сообщила о том, что 26 марта вечером у дома 67/1 по Бухарестской улице неизвестный злоумышленник шесть раз ударил ее кулаком по голове и шее. После этого, угрожая прохожей кухонным ножом, принудил к оральному сексу. Забрав у жертвы мобильный телефон, 5000 рублей, серьги и серебряное кольцо, насильник скрылся.

Вскоре, после получения сотрудниками полиции примет нападавшего, у дома 77 по Будапештской улице был задержан 42-летний гражданин Узбекистана. Его личность установили по отпечаткам пальцев. Задержанный оказался в федеральном розыске как скрывшийся от следствия МВД Узбекистана с 4 сентября 2017 года.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 162 УК РФ (разбой).