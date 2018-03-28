В Невском районе Петербурга в течение часа ограблены три цветочных магазина

Поздно вечером минувшего вторника неизвестный преступник вошел в помещение цветочного магазина, расположенного в Невском районе Петербурга на проспекте Большевиков, 17, где, угрожая ножом 23-летней девушке-продавцу, похитил 6 тысяч рублей выручки и благополучно удалился.

Через полчаса неизвестный вошел в цветочный салон на Народной улице, 32, где с ножом напал на 49-летнюю сотрудницу и открыто похитил из кассового аппарата 10 тысяч рублей выручки.

Также примерно через полчаса после этого произошло аналогичное преступелние на улице Тельмана, 41/1. Угрожая ножом 42-летней работнице магазина цветов, преступник похитил 4 тысячи рублей выручки.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию нападавших. По всем фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела.