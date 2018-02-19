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В Красносельском районе ограбили таксиста

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Красносельском районе Петербурга неизвестные злоумышленники напали на таксиста и похитили у него деньги и телефоны.

Ночью минувшего воскресенья в Красносельском районе Петербурга у дома 44/2 на улице Маршала Казакова двое неизвестных преступников, проезжая в качестве пассажиров в автомобиле такси марки «Шевроле Нива», угрожая предметом, похожим на пистолет, 28-летнему водителю – гражданину среднеазиатского государства, совершили хищение 40 тысяч рублей личных денег и двух мобильных телефонов. После этого злоумышленники вышли из машины и с места происшествия скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). В настоящее время сотрудники полиции принимают необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район разбойное нападение такси
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