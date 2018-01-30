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» » В Петродворцовом районе задержан автоугонщик

В Петродворцовом районе задержан автоугонщик

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
газета.ру
Полицейские задержали жителя Архангельской области, подозреваемого в краже иномарки

В начале января этого года к полицейским обратилась женщина, которая заявила о похищении от дома 3 на улице Красного Флота города Ломоносов автомобиля «Хундай Солярис».

В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий оперативниками УМВД России по Петродворцовому району Петербурга по подозрению в совершении указанного преступления задержан 21-летний неработающий житель Архангельской области.

Автомобиль возвращен владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Источник: ГУ МВД
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