В Петродворцовом районе задержан автоугонщик

В начале января этого года к полицейским обратилась женщина, которая заявила о похищении от дома 3 на улице Красного Флота города Ломоносов автомобиля «Хундай Солярис».

В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий оперативниками УМВД России по Петродворцовому району Петербурга по подозрению в совершении указанного преступления задержан 21-летний неработающий житель Архангельской области.

Автомобиль возвращен владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.