В Центральном районе полностью выгорела квартира

Канал Piter.TV опубликовал видео с места пожара на Кавалергардской улице. Сегодня днем, 11 января, здесь горела трехкомнатная квартира. ЧП произошло в доме № 18 на шестом этаже. По словам автора видео, приславшего ролик Piter.TV, пожарные быстро справились с огнем, однако вся обстановка внутри квартиры полностью выгорела. К счастью, пламя не успело перекинуться на соседние помещения и в парадную. Эвакуированные из здания 35 человек возвращаются в свои квартиры вместе с вещами. Примерно в 12 часов бригады МЧС и спецтехника покинули двор здания № 18.