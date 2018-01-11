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В Центральном районе полностью выгорела квартира

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Piter.TV
Трехкомнатная квартира на Кавалергардской полностью выгорела после пожара

Канал Piter.TV опубликовал видео с места пожара на Кавалергардской улице. Сегодня днем, 11 января, здесь горела трехкомнатная квартира. ЧП произошло в доме № 18 на шестом этаже. По словам автора видео, приславшего ролик Piter.TV, пожарные быстро справились с огнем, однако вся обстановка внутри квартиры полностью выгорела. К счастью, пламя не успело перекинуться на соседние помещения и в парадную. Эвакуированные из здания 35 человек возвращаются в свои квартиры вместе с вещами. Примерно в 12 часов бригады МЧС и спецтехника покинули двор здания № 18.
Источник: Piter.TV
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