Разбойное нападение на компьютерную фирму в Московском районе

Накануне вечером двое неизвестных преступников вошли в помещение офиса коммерческой фирмы на улице Коли Томчака, где, угрожая предметом, похожим на пистолет, связали пластиковыми хомутами 22-летнего сборщика компьютеров. После этого злоумышленники похитили 8 тысяч рублей выручки, мобильный телефон, 6 ноутбуков с места происшествия скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Полицией приняты меры к установлению личности и задержанию предполагаемых преступников.