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В Петербурге мужчина получил травмы головы в метро

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Молодой Петербуржец получил травмы головы на станции метро

Молодой житель Петербурга получил травмы на станции метро «Международная».

По информации АН «Оперативное прикрытие», 31-летнего жителя Фрунзенского района Петербурга подобрали без сознания 15 октября в 23:20 на платформе указанной станции. Мужчина был доставлен в НИИ скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и помещен в реанимацию.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данным Агентства, в приемном отделении врачами зафиксирован сильный запах алкоголя, исходивший от пострадавшего.
Источник: Конкретно.ру
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