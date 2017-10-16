В Петербурге мужчина получил травмы головы в метро

Молодой житель Петербурга получил травмы на станции метро «Международная».

По информации АН «Оперативное прикрытие», 31-летнего жителя Фрунзенского района Петербурга подобрали без сознания 15 октября в 23:20 на платформе указанной станции. Мужчина был доставлен в НИИ скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и помещен в реанимацию.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данным Агентства, в приемном отделении врачами зафиксирован сильный запах алкоголя, исходивший от пострадавшего.