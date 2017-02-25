Серьёзная авария на Свердловской набережной

До полуночи оставалось около часа, когда на Свердловской набережной 62, около заправки «Лукойл» случилось столкновение трёх автомобилей

Одна из машин пробила ограждение и выкаталась на полосу встречного движения.

Несмотря на то, что в массовой аварии, по данным УГИБДД пострадавших не было, на месте были все экстренные службы – автомобиль реанимации, пожарная машина и автомобили ДПС.

Со стороны авария выглядела удручающе, и то обстоятельство, что в аварии никто не пострадал, очевидцы сочли счастливой случайностью.

Очевидцы утверждают также, что в момент инцидента было очень скользко, и сокрушаются, что водители совершенно разучились (или никогда и не умели) ездить по снегу.