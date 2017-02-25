Свежие новости

16:18
Серьёзная авария на Свердловской набережной
15:31
Ограбление ювелирного салона на проспекте Стачек
10:33
Более 100 писателей и сценаристов посетили молодежный литературный форум
10:02
"Щи да каша – пища наша. Исто­рия питания воен­но­служащих в российской армии"
09:17
Импичмент Трампу
09:05
Барьеры в метро
20:50
Кот помог найти в коммуналке… мумию
19:56
Захаркин снова проиграл Билялетдинову в Казани
14:25
Город на Неве попрощался с народной артисткой С.Карпинской
14:24
Профессор СПбГУ открыл древнее письменное упоминание о рождении человека
14:15
«Лада» врезалась в столб и загорелась
10:41
В гости к северному соседу
09:59
Сделайте бесплатный проезд
00:10
12 минут «Зенит» был в 1/8 финала Лиги Европы, но пропустил
22:56
Массовая авария на набережной Лейтенанта Шмидта
21:09
СКА и «Локомотив» выиграли вторые матчи серий со счётом 7:2
18:26
Ограбление магазина в Тоснеском районе
10:43
Петербургские роботы
10:14
Подготовка к тотальному диктанту
21:58
В Мариинском театре планируют отметить праздник Масленицы фестивалем
21:56
Здание Биржи пребывает в предаварийном состоянии!
21:45
Крис Ли набрал 2 очка в первом матче серии плей-офф с «Куньлунем»
20:30
Новый случай киднэпинга?
18:35
Не на того напали!
07:02
Тяжелая утрата
07:02
Реставрации быть
23:55
Афиногенов очков не набрал, а «Витязь» проиграл СКА в Санкт-Петербурге
22:34
Наркоман изрезал коляску с ребёнком
21:06
Несданные произведения были подсчитаны в СПбГУ
21:01
День православной молодежи привлек к себе внимание многих жителей Петербурга
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Серьёзная авария на Свердловской набережной

Серьёзная авария на Свердловской набережной

0
0
Автор: alfree
0
Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
Массовая авария случилась минувшим вечером в Красногвардейском районе. 

До полуночи оставалось около часа, когда на Свердловской набережной 62, около заправки «Лукойл» случилось столкновение трёх автомобилей

Одна из машин пробила ограждение и выкаталась на полосу встречного движения.

Несмотря на то, что в массовой аварии, по данным УГИБДД пострадавших не было, на месте были все экстренные службыавтомобиль реанимации, пожарная машина и автомобили ДПС.

Со стороны авария выглядела удручающе, и то обстоятельство, что в аварии никто не пострадал, очевидцы сочли счастливой случайностью.

Очевидцы утверждают также, что в момент инцидента было очень скользко, и сокрушаются, что водители совершенно разучились (или никогда и не умели) ездить по снегу.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

8-11-2016, 19:53
Массовое ДТП на Свердловской набережной
23-02-2017, 22:56
Массовая авария на набережной Лейтенанта Шмидта
24-08-2016, 20:28
«Замесу» из пяти машин на Парнасе предшествовал «ужасный звук»
9-08-2015, 19:47
В чудовищном ДТП на Октябрьской набережной погибли трое
1-03-2014, 20:34
Первый весенний день принёс новые ДТП
18-12-2016, 20:33
Серьёзная авария на Володарском мосту

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
81
Вчера, 14:15
«Лада» врезалась в столб и загорелась
0
121
23-02-2017, 22:56
Массовая авария на набережной Лейтенанта Шмидта
1
157
18-02-2017, 17:49
Джип затонул в Шуваловском карьере
1
155
16-02-2017, 13:38
Встреча с социальным такси была фатальной
Наверх