Юные мародёры

Двое юнцов ещё только вступают во взрослую жизнь, но уже ясно, кем они станут. Родители не привили им ни уважения к усопшим людям, ни сочувствия к их родственникам.

Эти эгоисты ради стакана водки уже продали свою совесть, и вряд ли впоследствии они встанут на путь исправления. Коррозия души – явление необратимое.

В полицию Московского района обратилась 39-летняя жительница нашего города с заявлением о том, что с территории Южного кладбища злоумышленники в период с октября прошлого года, когда она посещала могилы в последний раз, и до февраля нынешнего года, когда она пришла на кладбище вновь, похитили металлические ограды с могил её родственников.

Слава Богу, при всей своей занятости правоохранители отнеслись к заявлению не формально, и в скором времени похитители, сдавшие ограды за бесценок в пункт приёма металлолома, были вычислены.

Оба 18-летних мародёра, припёртые к стене неопровержимыми доказательствами, были вынуждены признать свою вину.

В отношении виновных возбуждено уголовное дело по статье «кража». До суда они отпущены под подписку о невыезде.