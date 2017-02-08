Банкомат на Парнасе удалось спасти от взломщиков

Двое злоумышленников думали, что идя на взлом банкомата «Сбербанка» на улице Фёдора Абрамова в Выборгском районе, они предусмотрели всё и должным образом обезопасили себя от узнавания.

Они надвинули на глаза капюшоны, надели медицинские маски и запаслись необходимым инструментом. Единственное, чего не предусмотрели грабители – собственной медлительности.

Воры уже отсоединили от банкомата верхнюю пластмассовую панель, и заветная кассета с деньгами была близко, но жестокий цейтнот заставил их убраться подобру-поздорову, так ничего и не похитив, пока не приехала охрана.

Группа захвата ЧОП приехала на место через шесть минут после поступления на пульт сигнала тревоги, и предотвратила дальнейшие попытки взлома, правда, и грабителей они уже не застали.

Руководство СЗО «Сбербанка» выразило секьюрити, оперативно предотвратившим взлом, сердечную признательность, и готово оказывать охранному предприятию всяческое содействие в розыске преступников.