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Банкомат на Парнасе удалось спасти от взломщиков

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38
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
Медлительные воры в медицинских масках не успели вскрыть банкомат на Парнасе

Двое злоумышленников думали, что идя на взлом банкомата «Сбербанка» на улице Фёдора Абрамова в Выборгском районе, они предусмотрели всё и должным образом обезопасили себя от узнавания.

Они надвинули на глаза капюшоны, надели медицинские маски и запаслись необходимым инструментом. Единственное, чего не предусмотрели грабители – собственной медлительности.

Воры уже отсоединили от банкомата верхнюю пластмассовую панель, и заветная кассета с деньгами была близко, но жестокий цейтнот заставил их убраться подобру-поздорову, так ничего и не похитив, пока не приехала охрана.

Группа захвата ЧОП приехала на место через шесть минут после поступления на пульт сигнала тревоги, и предотвратила дальнейшие попытки взлома, правда, и грабителей они уже не застали.

Руководство СЗО «Сбербанка» выразило секьюрити, оперативно предотвратившим взлом, сердечную признательность, и готово оказывать охранному предприятию всяческое содействие в розыске преступников.
Все по теме: Выборгский район банкомат кража
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