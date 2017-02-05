У Московского вокзала столкнулись два автобуса.

Не суждено было пассажирам общественного транспорта, следовавшего по площади Восстания в сторону Староневского и Суворовского проспектов, сегодня днём вовремя добраться к месту своего назначения.

Прямо перед зданием Московского вокзала два автобуса устроили аварию. Один из них, не соблюдая дистанции, приехал в зад другому. Повреждения машин были не сильными, и в аварии, по всей вероятности, никто не пострадал.

Все претензии нужно предъявлять к службе уборки: на дорогах города наблюдается сильный гололёд, справиться с которым ответственные службы не в состоянии даже в самом сердце города, не говоря уж об окраинах.

В северную столицу приходят февральские морозы, и обстановка на дорогах при таком качестве борьбы с гололёдом со временем будет только ухудшаться.