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» » У Московского вокзала столкнулись два автобуса.

У Московского вокзала столкнулись два автобуса.

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Автор: alfree
0
Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
У Московского вокзала столкнулись два автобуса.

Не суждено было пассажирам общественного транспорта, следовавшего по площади Восстания в сторону Староневского и Суворовского проспектов, сегодня днём вовремя добраться к месту своего назначения.

Прямо перед зданием Московского вокзала два автобуса устроили аварию. Один из них, не соблюдая дистанции, приехал в зад другому. Повреждения машин были не сильными, и в аварии, по всей вероятности, никто не пострадал.

Все претензии нужно предъявлять к службе уборки: на дорогах города наблюдается сильный гололёд, справиться с которым ответственные службы не в состоянии даже в самом сердце города, не говоря уж об окраинах.

В северную столицу приходят февральские морозы, и обстановка на дорогах при таком качестве борьбы с гололёдом со временем будет только ухудшаться.
Все по теме: Центральный район ДТП автобус
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