Полицейский стрелял на поражение, разнимая драку мигрантов

Накануне около шести часов вечера на Парголовской улице, находящейся близ станции метро «Лесная», что-то не поделили среднеазиатские мигранты.

Доказывание своей правоты переросло в драку, создававшую дискомфорт для местных жителей, и кто-то вызвал полицию.

Вскоре подъехал наряд служителей правопорядка, но вид полицейских не только не напугал азиатов, продолжавших выяснение отношений с помощью кулаков, но и вызвал их активное сопротивление.

Пытаясь прекратить потасовку, один из силовиков выстрелил в воздух, но это не возымело действия, а только раззадорило дерущихся, и они, объединившись, дружно попёрли уже на полицейских.

Тогда было принято решение стрелять на поражение.

Вид соотечественника, получившего пулю в живот, охолонил дерущихся, и они, наконец, разбежались.

Полицейским, кроме раненого, отправленного в больницу, удалось задержать ещё одного участника драки, который давал показания в территориальном отделе полиции.

Факт правомерности применения табельного оружия на месте рассматривала экстренно вызванная следственно-оперативная группа, искавшая гильзу от предупредительного выстрела и опрашивавшая свидетелей.