Свежие новости

08:45
Полицейский стрелял на поражение, разнимая драку мигрантов
20:31
"Творения из оперения"
20:31
Необычная находка
15:26
Ужален «Осой»
14:08
Перед Новым годом налётчики обнаглели
12:59
Ограбление ювелирного салона в Московском районе
11:33
Взрыв потряс коммуналку на Выборгском шоссе
08:45
Скандал с лидером дальнобойщиков
08:19
Санкции против «СТЦ»
23:27
Баскетбольный ЦСКА проиграл второй матч подряд в Евролиге – на этот раз «Црвене Звезде»
20:11
3 очка Сантала помогли «Магнитке» обыграть «Салават Юлаев»
17:03
Жуткое ДТП в Приозерском районе
16:54
«Петербургская сбытовая компания» собирает долги
16:19
Ограблена АЗС на Липовой аллее
15:32
Попал в «тренд»?
12:40
Убил собутыльника
10:12
Дюков переизбран
08:52
Ремонт в метро
20:26
Отменено световое шоу в Петербурге
20:22
Дмитрий Пучков презентует в Петербурге новую книгу
16:21
Угнанный автомобиль из Петербурга нашли в Белоруссии
15:32
Гололёд на Земле, гололёд…
14:58
Ограбление салона сотовой связи
13:46
Двое в чёрном ограбили «Кей» на Васильевском
09:58
Музей-заповедник «Царское село» будет работать даже в праздничные дни
09:57
Самая популярная российская достопримечательность - Храм Спаса-на-Крови
07:01
Эпидемия гриппа?
07:00
Время для итогов
23:05
«Ак Барс» пересилил СКА по буллитам – 4:3
18:32
Новое ДТП в Сертолово
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты
» » Полицейский стрелял на поражение, разнимая драку мигрантов

Полицейский стрелял на поражение, разнимая драку мигрантов

0
0
Автор: alfree
0
Фото:
youtube.com
У «Лесной» во время задержания дерущихся выходцев из Средней Азии полицейским пришлось применить табельное оружие.

Накануне около шести часов вечера на Парголовской улице, находящейся близ станции метро «Лесная», что-то не поделили среднеазиатские мигранты.

Доказывание своей правоты переросло в драку, создававшую дискомфорт для местных жителей, и кто-то вызвал полицию.

Вскоре подъехал наряд служителей правопорядка, но вид полицейских не только не напугал азиатов, продолжавших выяснение отношений с помощью кулаков, но и вызвал их активное сопротивление.

Пытаясь прекратить потасовку, один из силовиков выстрелил в воздух, но это не возымело действия, а только раззадорило дерущихся, и они, объединившись, дружно попёрли уже на полицейских.

Тогда было принято решение стрелять на поражение.

Вид соотечественника, получившего пулю в живот, охолонил дерущихся, и они, наконец, разбежались.

Полицейским, кроме раненого, отправленного в больницу, удалось задержать ещё одного участника драки, который давал показания в территориальном отделе полиции.

Факт правомерности применения табельного оружия на месте рассматривала экстренно вызванная следственно-оперативная группа, искавшая гильзу от предупредительного выстрела и опрашивавшая свидетелей.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

1-08-2013, 18:41
Мигранты из Узбекистана устроили массовую драку на улице Репищева, в которой погиб один из её участников
15-09-2015, 15:38
Стрельба в воздух не позволила задержать преступника
1-11-2013, 11:56
Маршруточное побоище
27-11-2014, 13:43
Стрельба во время задержания
27-05-2013, 12:39
Мигранты, не понимающие русского языка, хорошо понимают звуки пистолетных выстрелов
4-02-2015, 19:49
Дубинку использовали не по назначению...

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
195
29-12-2016, 17:03
Жуткое ДТП в Приозерском районе
0
98
28-12-2016, 15:32
Гололёд на Земле, гололёд…
0
141
27-12-2016, 18:32
Новое ДТП в Сертолово
0
185
26-12-2016, 15:00
Пьяный владелец Pajero отправил водителя Nexia в кому
Наверх