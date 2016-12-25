Задержан петербуржец, обваривший кипятком свою мать

Злодеяние, совершённое петербуржцем 1990 года рождения, состоялось ещё 11 декабря.

По своему обыкновению сильно выпив, негодяй, прибывший в отпуск только для того чтобы ежедневно напиваться до беспамятства, поссорился со своей матерью 1964 года рождения, смертельно уставшей от постоянных пьянок и дебошей сына.

Под руку буйному дебоширу попался кипящий чайник, и он безжалостно вылил его содержимое на женщину, давшую ему жизнь. После этого он скрылся, даже не оказав своей матери помощи.

В реанимацию несчастная была доставлена из своей квартиры в одном из домов по Малому проспекту Васильевского острова, с многочисленными ожогами всех частей тела. Десять дней спустя она скончалась.

Всё это время сотрудники Василеостровского убойного отдела устанавливали истину, у кого поднялась рука на женщину, и пришли к выводу, что убийцей стал её собственный сын.

Найти нелюдь не составило большого труда.

В настоящий момент подозреваемый в убийстве по неосторожности задержан, пока на двое суток. Возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения. После предъявления официального обвинения следствие будет продолжено.