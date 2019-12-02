ента новостей

13:23
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
13:14
В Петербурге полицейские задержали двух работников автоцентра, похитивших 18 авто
08:11
Путин встретится с Зеленским – что это даст?
07:38
Зима началась с борьбы со снегом
14:36
«Зенит» проиграл «Реалу» дома, ЦСКА победил «Барселону» в гостях
11:34
Выплатила долг, чтобы улететь во Францию
07:06
Как закупаться в «черную пятницу»?
16:02
На двух путепроводах на трассе «Кола» ограничат пропускную способность
11:12
Депутаты поддержали законопроект о приравнивании собак-помощников к поводырям
11:10
В Петербурге троое неизвестных мужчин подожгли иномарку
10:58
В Ленобласти задержаны подозреваемые в поджоге музея
10:40
Читателю ЦБС Красносельского района вручен гран-при литературного конкурса «Петербург: место читать»
09:56
Депутаты предлагают проверять психическое здоровье преподавателей
06:45
Возле школ появятся парковки?
23:56
Без Шведа «Химки» проиграли в Стамбуле в 11-м туре Евролиги
19:42
«Мальчик русский» уехал на Russian Film Week
19:25
В Петербурге выбрали лучшего грумера
19:17
На развязке федеральной трассы А-121 «Сортавала» в районе Агалатово полностью перекроют три съезда и введут реверсивное движение
14:22
31 декабря будут отдыхать?
13:33
В Петербурге состоится первый фестиваль искусств «Улица Блока»
09:30
Rival Sons выступят в клубе «Морзе»
09:25
Концерт роговой музыки в Историческом парке «Россия – моя история»
09:19
В Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП
08:11
Новые вице-губернаторы
23:43
СКА обыграл «Сочи»: ворота защищал 17-летний Аскаров
23:25
«Зенит» обыграл «Лион», сделав шаг к выходу в плей-офф Лиги Чемпионов
16:40
Концерт Tiger Lillies
15:06
Депутаты предлагают разработать правила посещения кафе с животными
12:35
В Ленобласти 14-летний подросток стал жертвой педофила
07:04
Производство автомобилей уменьшается
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Политика » Путин встретится с Зеленским – что это даст?

Путин встретится с Зеленским – что это даст?

0
55
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
bbc.com
Президенты России и Украину проведут встречу во Франции

«Питерец.ру» сообщает, что Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся 9 декабря в Париже. Эта встреча пройдет в рамках нормандского саммита. Каков именно будет формат встречи глав России и Украины, скорее всего, станет известно через несколько дней. В любом случае лидерам двух государств удастся поговорить друг с другом.

Что даст эта встреча? Вполне возможно, она позволит решить некоторые вопросы. Однако в глобальном плане никакого эффекта от нее ждать не стоит. Украина не имеет веса в международной политике. Да и Владимир Зеленский не стал серьезной политической фигурой. Так что для России после диалога Путина с президентом Украины ничего не поменяется. Однако сам факт такого разговора – явление положительное. Посмотрим, как будут разворачиваться события.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

21-05-2019, 08:34
Зеленский заговорил о санкциях
22-04-2019, 08:57
Зеленский победил
2-04-2019, 07:42
Встреча со скандинавскими лидерами
16-08-2018, 08:52
Что даст встреча с Меркель?
25-06-2018, 08:27
Они встретятся?
15-06-2016, 08:49
Путин на ПМЭФ

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 13:23
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
0
131
28-11-2019, 09:19
В Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП
0
185
26-11-2019, 10:46
Смертельное ДТП в Лодейнопольском районе Ленобласти
0
305
21-11-2019, 13:25
В центре Петербурга троллейбус сбил девушку
Наверх