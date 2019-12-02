Путин встретится с Зеленским – что это даст?

«Питерец.ру» сообщает, что Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся 9 декабря в Париже. Эта встреча пройдет в рамках нормандского саммита. Каков именно будет формат встречи глав России и Украины, скорее всего, станет известно через несколько дней. В любом случае лидерам двух государств удастся поговорить друг с другом.

Что даст эта встреча? Вполне возможно, она позволит решить некоторые вопросы. Однако в глобальном плане никакого эффекта от нее ждать не стоит. Украина не имеет веса в международной политике. Да и Владимир Зеленский не стал серьезной политической фигурой. Так что для России после диалога Путина с президентом Украины ничего не поменяется. Однако сам факт такого разговора – явление положительное. Посмотрим, как будут разворачиваться события.