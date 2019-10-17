Макаров за смертную казнь

«Питерец.ру» отмечает, что в России периодически поднимается тема возвращения смертной казни в качестве высшей меры наказания. Сейчас этот вопрос снова стал актуален после зверского убийства девочки, произошедшего в Саратове.

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров считает, что смертную казнь необходимо вернуть. Есть некоторые преступления, которым не может оправдания, их совершают нелюди. Потому Макаров поддерживает инициативу смертной казни.

В отличие от Макарова Валентина Матвиенко считает, что менять законодательство в данном вопросе не нужно. Глава Совфеда выступает против введения смертной казни. Можно привести примеры других политиков, которые высказываются за или против. В общем, мнения здесь разделились.