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Макаров за смертную казнь

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
abnews.ru
Глава петербургского парламента высказался за введение смертной казни

«Питерец.ру» отмечает, что в России периодически поднимается тема возвращения смертной казни в качестве высшей меры наказания. Сейчас этот вопрос снова стал актуален после зверского убийства девочки, произошедшего в Саратове.

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров считает, что смертную казнь необходимо вернуть. Есть некоторые преступления, которым не может оправдания, их совершают нелюди. Потому Макаров поддерживает инициативу смертной казни.

В отличие от Макарова Валентина Матвиенко считает, что менять законодательство в данном вопросе не нужно. Глава Совфеда выступает против введения смертной казни. Можно привести примеры других политиков, которые высказываются за или против. В общем, мнения здесь разделились.

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